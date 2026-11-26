Jedna od najvažnijih muzejskih ustanova u Hrvatskoj, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu, pokrenula je novi postupak javne nabave radova na svojoj izložbenoj zgradi na Mejama. Predmet natječaja su aluminijski radovi, odnosno izrada i ugradnja velikih ostakljenih stijena, vrata i drugih elemenata, čija je procijenjena vrijednost 145.000 eura bez PDV-a.

Novi postupak dolazi u razdoblju u kojem Muzej prolazi kroz značajne promjene povezane s obnovom zgrade i dugogodišnjim pripremama novog stalnog postava. Riječ je o ustanovi utemeljenoj 1893. godine, koja čuva iznimno vrijednu zbirku arheoloških spomenika hrvatskog srednjovjekovlja.

Velika ostakljena stijena s četiri klizna krila

Prema tehničkom opisu objavljenog postupka, radovi uključuju izradu i montažu višedijelne ostakljene stijene izvedene od aluminijskih profila, s četiri podizno-klizna krila i osam fiksnih ostakljenih polja.

Predviđena je i ugradnja četiriju dodatnih fiksnih staklenih stijena te jednih dvokrilnih vrata. Izvođač će biti zadužen za cjelokupan postupak, od uzimanja mjera i izrade elemenata do njihove dopreme, montaže, brtvljenja spojeva i završne provjere funkcionalnosti.

Rok za dostavu ponuda istječe 14. prosinca u podne, a trajanje ugovora predviđeno je na tri mjeseca od njegova potpisivanja. Procijenjena vrijednost radova s PDV-om iznosi 181.250 eura.

Obnova vrijedna više od četiri milijuna eura

Energetska obnova Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika jedan je od najvažnijih projekata ove ustanove u posljednjim desetljećima. Prema ranije objavljenim službenim podacima Muzeja, ukupna vrijednost projekta energetske obnove iznosila je 4.118.632,91 euro, od čega je 3.594.426,97 eura osigurano iz europskih sredstava.

Cilj obnove jest unaprijediti uvjete čuvanja i izlaganja muzejske građe te omogućiti kvalitetnije korištenje izložbenih prostora tijekom cijele godine. Ugovori s izvođačima radova i stručnog nadzora potpisani su u rujnu 2024. godine.

Nije potvrđeno financira li se aktualna nabava aluminijskih radova iz istog projekta energetske obnove ili je riječ o zasebnom zahvatu.

Priprema se novi stalni postav

Dalmacija Danas početkom siječnja ove godine objavila je veliku reportažu o obnovi Muzeja i pripremama novog stalnog postava. Ravnatelj ustanove Miroslav Katić tada je istaknuo važnost procesa kojim bi muzejska zgrada nakon dugogodišnjeg čekanja trebala u potpunosti zaživjeti u svojoj izvornoj namjeni.

Poseban značaj budućeg postava proizlazi iz vrijednosti građe koju Muzej čuva, uključujući kamene spomenike, natpise i druge arheološke predmete ključne za razumijevanje ranosrednjovjekovne hrvatske povijesti.

Na službenim internetskim stranicama Muzeja još je dostupna obavijest o privremenom zatvaranju za posjetitelje zbog energetske obnove. Novi datum otvaranja u toj obavijesti nije naveden.