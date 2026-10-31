Veliki šok za Dinamo! Rudeš srušio Modre, Hajduk pobjegao na četiri boda prednosti

Nogometaši Dinama doživjeli su neugodan poraz u 12. kolu SuperSport HNL-a. Rudeš je u Velikoj Gorici slavio s 1:0, a junak domaće momčadi bio je bivši dinamovac Junior Fernandes. Poraz zagrebačkog sastava stigao je na dan kada je Hajduk na Poljudu uvjerljivo svladao Goricu i dodatno učvrstio vodeću poziciju na prvenstvenoj ljestvici.

Rudeš je do pobjede stigao zahvaljujući pogotku Juniora Fernandesa u 30. minuti susreta. Nekadašnji nogometaš Dinama tako je zatresao mrežu svojeg bivšeg kluba i priredio veliko iznenađenje u hrvatskom prvenstvu. Dinamo je imao inicijativu u uvodnom dijelu utakmice, no domaćini su postupno postajali sve opasniji.

Njihova dobra igra okrunjena je pogotkom Fernandesa, nakon kojeg se zagrebačka momčad našla u velikim problemima. Situaciju Dinamu dodatno je otežao Iker Almena, koji je zbog udaranja protivničkog igrača zaradio izravni crveni karton. Podsjetimo, Almena je prošle godine bio igrač Hajduka.

Za Rudeš bi ovo bila druga velika pobjeda zaredom, nakon što je u prethodnom kolu iznenadio Osijek na Opus Areni rezultatom 1:0.

Hajduk razbio Goricu i pobjegao Dinamu

Dok je Dinamo doživio neugodan udarac, Hajduk je ranije tijekom subote odigrao jednu od svojih najuvjerljivijih ovosezonskih utakmica. Splićani su na Poljudu svladali Goricu s čak 5:0. U strijelce su se upisali Adam Huram, Abdoulie Sanyang Bamba, Carlos Martín s dva pogotka te Anđelo Šutalo. Bijeli su tako stigli do osme prvenstvene pobjede i pokazali da su u odličnoj formi uoči novih izazova.

Hajduk je nakon 12 odigranih utakmica vodeći na ljestvici s 26 bodova dok Dinamo ostaje na 22 boda iz 11 utakmica. Razlika između najvećih hrvatskih rivala iznosi četiri boda, uz važnu napomenu da Dinamo ima utakmicu manje. Hajduk je ove sezone već svladao Dinamo na Poljudu rezultatom 2:1.

Što ih čeka u idućem kolu?

Oba hrvatska velikana u 13. kolu SuperSport HNL-a očekuju gostovanja. Hajduk će u nedjelju, 8. studenoga, od 15 sati igrati protiv Osijeka na Opus Areni, dok Dinamo istoga dana od 18 sati gostuje kod Varaždina. Prije prvenstvenih obveza obje momčadi očekuju i europski izazovi. Hajduk 5. studenoga gostuje kod Lincoln Red Impsa u Konferencijskoj ligi, dok Dinamo istoga dana igra protiv Sunderlanda u Europskoj ligi.