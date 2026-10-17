Veliki skandal u Lici: Svećenik optužen za šest slučajeva spolnog uznemiravanja, DORH traži zabranu obavljanja dužnosti!

Općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu podiglo je optužnicu protiv 35-godišnjaka kojeg se tereti za šest kaznenih djela spolnog uznemiravanja na području Ličko-senjske županije. Prema priopćenju DORH-a, muškarca se tereti da je od 2017. do 2022. godine u šest navrata neprimjereno fizički dodirivao žrtvu, koristeći se odnosom povjerenja i autoriteta prema njoj.

DORH navodi da je takvim postupanjem žrtvu doveo u ponižavajući položaj i povrijedio njezino dostojanstvo. Optužnica je podignuta pred Općinskim sudom u Gospiću, a tužiteljstvo je predložilo i da se okrivljeniku izrekne zabrana obavljanja dužnosti.

Kako piše Lika Online, riječ je o svećeniku Gospićko-senjske biskupije. Policija je protiv 35-godišnjeg svećenika početkom travnja ove godine dovršila kriminalističko istraživanje koje je provedeno na temelju prijave same biskupije.

Policija je nakon dovršetka istrage podnijela kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.

Iz Ravnateljstva policije tada su naglasili da neće iznositi dodatne pojedinosti slučaja radi zaštite dostojanstva žrtve te sprječavanja njezine sekundarne viktimizacije i stigmatizacije.