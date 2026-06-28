Veliki sigurnosni skandal trese hrvatske škole: Procurili podaci više od pola milijuna učenika?

Hrvatski obrazovni sustav suočen je s jednim od najvećih sigurnosnih incidenata nakon što je na internetskom forumu javno objavljena kriptirana datoteka koja sadrži stotine tisuća zapisa o učenicima osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj.

Kako piše Domagoj Zovak za Dnevnik.hr, njihova je redakcija imala uvid u bazu podataka te je izravnom provjerom utvrdila da su podaci točni - pretragom po imenima vlastite djece, kao i njihovih kolega i pripadajućim školama ustanovljeno je da baza sadrži stvarne i precizne podatke.

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Autor objave na Redditu, kojom je skrenuta pozornost na ovu objavu s foruma, utvrdio je da baza sadrži točno 563.509 jedinstvenih zapisa. Baza navodno obuhvaća podatke učenika, nastavnika i drugih korisnika iz čak 1452 obrazovne ustanove u Hrvatskoj. Među podacima se nalaze ime i prezime, naziv škole, vrsta korisnika te službene e-mail adrese s domenom @skole.hr.

Posebnu pažnju privuklo je to što u bazi postoje podaci starijih učenika, dok podaci najmlađih generacija nedostaju.

To bi moglo upućivati na mogućnost da je riječ o starijoj sigurnosnoj kopiji sustava ili o curenju putem neke povezane aplikacije koja koristi samo aktivirane račune, piše Dnevnik.hr.

Zbog činjenice da su izloženi podaci velikog broja maloljetnih osoba, stručnjaci upozoravaju na moguće rizike poput krađe identiteta i phishing napada.

Stručnjaci pokušavaju utvrditi kako je došlo do curenja i iz kojeg je sustava baza potekla. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih zasad se nije službeno očitovalo o slučaju. Očekuje se daljnja istraga kako bi se utvrdilo tko je odgovoran za objavu podataka i je li došlo do propusta u zaštiti školskog sustava.