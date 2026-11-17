U ponedjeljak, 16. studenoga, u prostorijama Mjesnog odbora Žrnovnica održan je važan sastanak o tehničkoj sanaciji neaktivnog eksploatacijskog polja Perun, temi koja posljednjih mjeseci izaziva veliku pozornost i zabrinutost dijela stanovnika Žrnovnice. Za istim stolom našli su se predstavnici Grada Splita, Hrvatskih cesta, Mjesnog odbora i udruge Žrvanj, a razgovor je otvorio niz pitanja o planiranim količinama iskopa, zakonskim procedurama, prometu kamiona, sigurnosti te budućoj namjeni ovog velikog prostora.

Sastanku su prisustvovali splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, njegova zamjenica Matea Dorčić i predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir sa suradnikom. Lokalnu zajednicu predstavljali su predsjednik Mjesnog odbora Špiro Vlaić, vijećnici Irena Jurjević, Jagoda Mihanović, Saša Carbonini Aljinović i Igor Domljanović, bivša dopredsjednica Mjesnog odbora Tanja Soldić, predsjednik udruge Žrvanj Rade Popadić te Ivica Lolić. Na sastanku je sudjelovao i Toni Tomas, savjetnik za kulturu i sport.

Nakon sastanka oglasio se i Mjesni odbor Žrnovnica, koji je pozdravio otvaranje izravnog dijaloga, ali upozorio kako je mjesecima bezuspješno tražio informacije o planovima za Perun. Istaknuto je da bi budući sastanci trebali biti službeno organizirani, uz pravodobno informiranje predstavnika mještana.

Budimir: Oko milijun kubika viška iskopa, Perun je najbliža i najpovoljnija lokacija

Predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir objasnio je zbog čega je Perun uopće ušao u planove državne cestarske tvrtke. Na budućim dionicama brze ceste prema Omišu očekuju se velike količine iskopanog materijala, a za njegovo trajno zbrinjavanje potrebno je pronaći odgovarajuću lokaciju.

Prema Budimirovim riječima, na trasi se procjenjuje oko milijun kubičnih metara viška iskopa, iako konačna količina još nije precizno utvrđena. Hrvatske ceste obratile su se Splitsko-dalmatinskoj županiji, od koje su dobile odgovor da je područje Peruna prostorno-planskom dokumentacijom predviđeno za odlaganje viška iskopa.

Budimir je naglasio da je Perun za Hrvatske ceste logistički i financijski najpovoljnije rješenje. Odvoz golemih količina materijala na udaljene lokacije, prema njegovu obrazloženju, znatno bi povećao troškove projekta i dodatno opteretio postojeće prometnice. Govoreći o mogućem prijevozu milijun kubika materijala, naveo je primjer čak 100.000 kamionskih vožnji, uz pretpostavku prijevoza deset kubika po kamionu.

Naglasio je da se planira koristiti čisti iskopani materijal, ponajprije zemlja i kamen, a ne opasni otpad. Kao jednu od mogućnosti predstavio je organizaciju prijevoza posebnim pristupnim putem, uz postavljanje zaštitara, videonadzora i kontrolu registracijskih oznaka kamiona.

Istodobno je jasno dao do znanja da Hrvatske ceste neće neograničeno čekati završetak postupka sanacije. Ako korištenje Peruna ne bude moguće uskladiti s dinamikom gradnje ceste i potrebnim procedurama, materijal će se morati odvoziti drugdje. Prema planovima koje je iznio, početak radova na jednoj od sljedećih dionica očekuje se tijekom rujna 2027. godine.

Žrnovčani ne pristaju na dovoz prije projekta: "Prvo dokumentacija, pa eventualni radovi"

Jedan od najvažnijih dijelova sastanka odnosio se na pitanje smije li se materijal početi dovoziti prije izrade rudarskog projekta i odobrenja nadležnih institucija. Upravo je tu došlo do najizraženijeg razilaženja u tumačenju postojećih dokumenata i dopuštenih postupaka.

Tanja Soldić, bivša dopredsjednica Mjesnog odbora, upozorila je na sadržaj dokumentacije Ministarstva gospodarstva i članak 216. Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije. Istaknula je kako predstavnici lokalne zajednice smatraju da mogućnost korištenja iskopa mora biti vezana isključivo uz potrebe odobrene sanacije, a ne uz neograničeno odlaganje materijala.

Ujedno je podsjetila kako je Mjesni odbor tijekom prethodnih šest mjeseci više puta od Grada tražio informacije o namjerama Hrvatskih cesta, ali, prema njezinim riječima, nije dobivao odgovore.

U priopćenju nakon sastanka Mjesni odbor dodatno je naglasio da ne prihvaća dovoz materijala prije izrade odgovarajućeg rudarskog projekta i ishođenja potrebnih suglasnosti. Njihov je zahtjev sažet u poruci:

"Prvo projekt, potrebna odobrenja i definirani uvjeti sanacije, a tek potom eventualni radovi."

Predstavnici mještana pritom su istaknuli da se ne protive sanaciji, kao ni mogućnosti korištenja odgovarajućeg materijala s gradilišta Hrvatskih cesta. Međutim, inzistiraju na tome da se količine i način njegove uporabe odrede prema stvarnim potrebama sanacije, uz stručnu i institucionalnu kontrolu.

Budimir je iznio drukčije viđenje mogućnosti dovoza na temelju očitovanja Županije, ali je u razgovoru naglasio da Hrvatske ceste neće inzistirati na Perunu ako se za to ne steknu uvjeti ili ako nastanu sporovi.

Dorčić otkrila što slijedi: Rudarski projekt tek se treba izraditi, a milijun kubika nije realna količina za samu sanaciju

Zamjenica gradonačelnika Matea Dorčić pojasnila je da se trenutačno nalazi tek u pripremnoj fazi postupka tehničke sanacije. Grad najprije treba izraditi projektni zadatak, koji mora odobriti Ministarstvo gospodarstva, nakon čega slijedi ugovaranje i izrada rudarskog projekta te njegovo odobravanje.

Naglasila je kako upravo rudarski projekt mora odrediti zahvate koji su potrebni za sigurnost i stabilnost prostora, ali i količine materijala koje se u tu svrhu mogu koristiti. Prema njezinu izlaganju, teško je očekivati da bi za samu tehničku sanaciju bilo potrebno svih milijun kubika iskopa koje Hrvatske ceste okvirno spominju.

Dorčić je navela kako Grad kontaktira stručnjake, uključujući i one iz Zagreba, kako bi pripremio projektni zadatak. Očekuje se da bi se u sljedećim tjednima moglo jasnije znati tko može preuzeti posao i koliki bi bili troškovi, dok će točni rokovi izrade dokumentacije ovisiti o daljnjem postupku.

Posebno je upozorila na razliku između tehničke sanacije i konačnog uređenja Peruna. Prva bi trebala osigurati stabilnost i sigurnost napuštenog kamenoloma, ali ne mora značiti da će prostor odmah postati pogodan za šetnju, rekreaciju ili druge javne sadržaje.

Zato je otvorila mogućnost da Grad paralelno počne pripremati i drugu fazu, odnosno idejno rješenje budućeg uređenja. Takav bi projekt mogao uključivati zelene površine, šetnice, javne sadržaje i druge namjene, ali bi zahtijevao dodatnu dokumentaciju, prostorno-plansko usklađivanje i posebne izvore financiranja.

Na sastanku je potvrđena i spremnost na bolje informiranje Mjesnog odbora, uključujući predstavljanje projektnog zadatka i rudarskog projekta kada budu izrađeni.

Popadić (Žrvanj): "Žrnovnica nema prostora za širenje. Perun je jedna od rijetkih prilika da dobijemo sadržaje koji nam nedostaju"

Predsjednik udruge Žrvanj Rade Popadić u svom je izlaganju naglasio da se problem Peruna ne može promatrati isključivo kroz potrebe cestogradnje i tehničke sanacije. Podsjetio je kako je problematika kamenoloma bila jedan od razloga osnivanja udruge Žrvanj te da se udruga već dva desetljeća bavi zaštitom prirode, baštine i budućnošću tog prostora.

Istaknuo je da je kamenolom svojedobno bio važan za gospodarstvo mjesta, ali da su stanovnici desetljećima osjećali i njegove negativne posljedice. Upravo zato smatra da zabrinutost mještana treba razumjeti u kontekstu dugogodišnjeg iskustva s tim prostorom, a ne je automatski tumačiti kao protivljenje sanaciji ili politički motiviran otpor.

"Žrnovnica je skučena između ovih brda. Nemamo velikih javnih površina na koje se mjesto uopće može širiti", naglasio je Popadić tijekom sastanka, objašnjavajući zašto je budućnost bivšeg kamenoloma toliko važna lokalnom stanovništvu.

Upozorio je da Žrnovnica, unatoč svom razvoju i broju stanovnika, ima sve manje društvenih sadržaja te da se velik dio društvenog života preselio prema Strožancu. Zato Perun vidi kao rijetku priliku za stvaranje novih javnih površina, društvenog centra i drugih sadržaja koji bi mogli služiti različitim generacijama.

Popadić je podsjetio i na iznimnu kulturnu, povijesnu i krajobraznu vrijednost Peruna, prostora koji je bio predmet višegodišnjih domaćih i međunarodnih znanstvenih istraživanja. Južne padine Peruna, Žrnovnička kotlina i šire područje povezani su s praslavenskom mitologijom i mitskim krajobrazom, zbog čega Žrvanj već godinama predlaže da se ta baština primjereno zaštiti i predstavi javnosti.

Prema njegovim riječima, udruga je tijekom proteklih dvadesetak godina više puta podnosila prijedloge tijekom izmjena prostornih planova Grada Splita, uključujući GUP i PPUG, upravo radi osiguravanja kvalitetnije buduće namjene bivšeg kamenoloma.

Popadić je posebno naglasio da Žrvanj podržava sanaciju i korištenje javnih sredstava za rješavanje problema napuštenog kamenoloma. Podsjetio je kako se udruga još pri prvim informacijama o mogućnosti državnog financiranja zauzimala za to da Grad Split pravodobno pokrene postupak i iskoristi tu priliku.

Istodobno je izrazio žaljenje što pitanje zbrinjavanja iskopa i usklađivanja s budućnošću Peruna nije otvoreno znatno ranije. Smatra da bi pravodobno planiranje olakšalo posao Hrvatskim cestama, Gradu i lokalnoj zajednici.

Njegova je ključna poruka bila da se projekt tehničke sanacije i plan buduće društvene namjene prostora trebaju razvijati usklađeno, kako se ne bi dogodilo da kamenolom bude formalno saniran, ali da Žrnovnica ni nakon toga ne dobije prostor koji može koristiti.

Što je dogovoreno i što sada slijedi?

Sudionici sastanka otvorili su mogućnost nastavka razgovora i konkretnije suradnje predstavnika Grada i lokalne zajednice.

Mjesni odbor u svojoj je objavi istaknuo nekoliko prioriteta: prethodnu izradu i odobravanje rudarskog projekta, jasno definiranje količina i vrste materijala, kontrolu dovoza, nadzor nad radovima te pravodobno uključivanje mještana u odlučivanje o budućoj namjeni prostora.

Prihvaćena je mogućnost dodatnih tehničkih mjera nadzora koje su predstavile Hrvatske ceste, uključujući zaštitare, kamere i kontrolirani pristup gradilištu. No konkretan način njihove provedbe i dalje treba razraditi, kao i sustav redovitog informiranja Mjesnog odbora.

Grad Split tek treba dovršiti pripremu projektnog zadatka i pokrenuti izradu rudarskog projekta. Tek nakon odgovarajuće stručne obrade i potrebnih odobrenja moći će se preciznije govoriti o tehničkim zahvatima, mogućim količinama iskopa i daljnjoj dinamici sanacije.

Mjesni odbor nakon sastanka poručuje da njegov stav ostaje nepromijenjen: sanacija Peruna je nužna, ali ne smije biti izgovor za nekontrolirano odlaganje materijala. Jednako je važno osigurati da lokalna zajednica bude uključena u oblikovanje njegove budućnosti.

Perun tako ostaje pred važnom odlukom: hoće li se napušteni kamenolom samo tehnički stabilizirati ili će se već sada početi planirati njegova pretvorba u vrijedan javni prostor koji Žrnovnica desetljećima priželjkuje? Odgovor će ovisiti o projektima koji tek trebaju biti izrađeni, ali i o spremnosti Grada Splita, Hrvatskih cesta i lokalne zajednice da pronađu zajedničko rješenje.