Veliki radovi u splitskom naselju: Od ponedjeljka se zatvara važna ulica, promet će biti potpuno obustavljen do prosinca

Stanovnike splitskog Mjesnog odbora Kamen od ponedjeljka, 12. listopada, očekuju značajne promjene u prometovanju. Naime, započinju radovi na izgradnji kanalizacijske mreže u Ulici hrvatskih vitezova, zbog kojih će promet na dijelu prometnice biti u potpunosti zatvoren. Kako je objavljeno na Facebook stranici Mjesnog odbora Kamen, radovi će se izvoditi na potezu od kućnog broja 1 do kućnog broja 24, na dijelu trase kanala K/VO-21, a obuhvatit će faze 10 i 11 projekta.

Radovi u dvije faze zbog pristupa okolnim ulicama

Kako bi stanovnicima Ulice don Filipa i don Ante te Ulice put bunara bio omogućen pristup njihovim domovima, radovi će se izvoditi u dvije faze. Prva dionica, odnosno faza 11, obuhvaća područje od početka Ulice hrvatskih vitezova, kod Gradine, do skretanja za Ulicu don Filipa i don Ante. Druga dionica, faza 10, proteže se od skretanja za Ulicu don Filipa i don Ante do Ulice Podglavica.

Za vrijeme izvođenja radova na pojedinim dionicama promet će biti potpuno obustavljen. Iz Mjesnog odbora Kamen ujedno mole stanovnike da tijekom trajanja radova oslobode prolaz kroz Turanj kako bi se omogućilo nesmetano prometovanje alternativnim pravcem. Prema najavljenom planu, radovi na cijeloj dionici trebali bi trajati do 18. prosinca 2026. godine.

Dobre vijesti za korisnike autobusne linije 26

Uz najavu novih radova, iz Mjesnog odbora Kamen stižu i dobre vijesti za putnike koji koriste autobusnu liniju broj 26. Naime, tijekom ovog tjedna očekuje se postavljanje završnog sloja asfalta na posljednjoj dionici Ulice sv. Mihovila. Završetkom asfaltiranja bit će ispunjeni uvjeti za ponovno uspostavljanje prometovanja autobusne linije 26 do njezine posljednje stanice kod Gradine.

To bi trebalo olakšati svakodnevno kretanje stanovnicima ovog dijela Splita, koji su zbog dosadašnjih radova bili suočeni s izmjenama u prometovanju javnog prijevoza.