Veliki radovi u Slatinama: Mještani će doznati zašto se rokovi mogu mijenjati i kada se očekuje nastavak radova

Mještani Slatina pozvani su na javnu prezentaciju provedbe vodno-komunalnih projekata na svom području, koja će se održati u srijedu, 21. listopada 2026. godine, s početkom u 11 sati, u dvorani Mjesnog odbora Slatine na adresi Duboke garme 2. Građani će imati priliku izravno postavljati pitanja predstavnicima Vodovoda i kanalizacije Split, izvođačima radova i stručnom nadzoru.

Cilj prezentacije je otvoreno i transparentno informirati građane o trenutačnom tijeku projekta, planiranoj dinamici radova i izazovima s kojima se susrećemo tijekom njegove provedbe.

Poseban naglasak bit će na pojašnjenju razloga zbog kojih se dinamika pojedinih radova može mijenjati tijekom realizacije projekta te okolnosti zbog kojih pojedine aktivnosti mogu trajati kraće ili dulje od prvotno planiranih rokova. Na izvođenje radova utječu različiti čimbenici, uključujući uvjete na terenu, tehničke zahtjeve, koordinaciju više sudionika, prometna i infrastrukturna ograničenja te druge nepredviđene okolnosti koje mogu dovesti do odstupanja od planirane dinamike.

Tijekom prezentacije građanima će biti predstavljeni:

trenutačno stanje radova i aktivnosti koje su u tijeku

planirana dinamika i pojedine faze provedbe projekta

razlozi mogućih odstupanja od predviđenih rokova

izazovi i poteškoće koji se pojavljuju tijekom izvođenja radova

načini rješavanja nastalih okolnosti i njihov utjecaj na daljnju provedbu projekta

planovi i očekivanja za nastavak radova.

Nakon uvodnog dijela svi zainteresirani građani imat će priliku postaviti pitanja, iznijeti svoja zapažanja i prijedloge te dobiti odgovore od predstavnika društva Vodovod i kanalizacija Split, izvođača radova i stručnog nadzora.

Radovi na području Slatina izvode se u okviru druge faze projekta aglomeracije Kaštela – Trogir. Ukupna vrijednost projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kaštela – Trogir iznosi 244,8 milijuna eura bez PDV-a, a projekt se sufinancira sa 68,70 % bespovratnih sredstava Europske unije iz Kohezijskog fonda.

- Želimo da ovaj susret bude prilika za otvoren dijalog s mještanima, razmjenu informacija i bolje razumijevanje složenosti projekta, kao i svih okolnosti koje utječu na dinamiku njegove provedbe.

Pozivamo sve zainteresirane mještanke i mještane da nam se pridruže, postave pitanja i sudjeluju u razgovoru o projektu koji je važan za daljnje unapređenje vodno-komunalne infrastrukture na području Slatina - stoji u pozivu VIK-a.

Mjesto održavanja: Dvorana Mjesnog odbora Slatine, Duboke garme 2

Datum: srijeda, 21. listopada 2026.

Vrijeme: 11:00 sati