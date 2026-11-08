Veliki radovi u Dalmatinskoj zagori: Gotovo milijun eura za obnovu mosta i ceste, evo što će se sve mijenjati

Stanovnike Dalmatinske zagore očekuju nova ulaganja u prometnu infrastrukturu, a dva važna projekta pripremaju se na području općine Muć. Županijska uprava za ceste Split najavila je obnovu mosta u Crivcu i uređenje prometnice Sutina – Neorić, za što je predviđeno ukupno 947.010,94 eura s PDV-om.

Riječ je o zahvatima kojima bi se trebali poboljšati uvjeti prometovanja, ali i sigurnost pješaka u dijelovima naselja gdje postojeća infrastruktura ne odgovara suvremenim potrebama. Projekti su predstavljeni nakon sastanka i obilaska terena na kojem su sudjelovali ravnatelj Županijske uprave za ceste Split Petar Škorić, njegovi suradnici i načelnik Općine Muć Mate Bebić.

Most u Crivcu proširit će se za dva metra

Prvi projekt odnosi se na sanaciju mosta u Crivcu, na županijskoj cesti ŽC 6099. Most je dug približno 15 metara, a planiranim radovima trebala bi se obnoviti njegova nosiva konstrukcija i osigurati kvalitetnije prometovanje.

Predviđeno je uklanjanje postojeće kolničke ploče i nosivih greda, ojačanje upornjaka i središnjeg stupa te izgradnja novih nosivih elemenata. Posebno je značajno što će most biti proširen za po jedan metar sa svake strane, odnosno ukupno dva metra, kako bi se omogućilo uređenje pješačkih staza.

Uz proširenje i obnovu konstrukcije predviđeno je postavljanje nove zaštitne ograde. Vrijednost radova iznosi 117.796,72 eura s PDV-om, a za izvođača je odabrana tvrtka MAR d.o.o.

Više od 829 tisuća eura za cestu prema Neoriću

Financijski znatno zahtjevniji projekt odnosi se na izvanredno održavanje lokalne ceste LC 67031, na dionici Sutina – Neorić, dugoj približno 1.410 metara. Za taj je zahvat predviđeno 829.214,22 eura s PDV-om, a projekt sufinancira i Općina Muć.

Radove će izvoditi tvrtka Gradina-Mont d.o.o., a plan obuhvaća obnovu kolničke konstrukcije, dogradnju pješačkog pločnika, uređenje sustava odvodnje te postavljanje nove prometne signalizacije i opreme. Predviđene su i korekcije geometrije prometnice te usklađivanje njezina profila.

Jedan od važnijih ciljeva jest poboljšati odvodnju oborinskih i okolnih površinskih voda, koje mogu oštetiti prometnicu i otežati vožnju. Osim toga, uređenjem pločnika trebalo bi se omogućiti sigurnije i povezanije kretanje pješaka kroz naselje.

Sigurnost pješaka među glavnim prioritetima

U ruralnim dijelovima Dalmatinske zagore brojne prometnice nastale su u razdobljima kada prometna opterećenja i standardi sigurnosti nisu bili jednaki današnjima. Zbog toga je posebno važno da njihova obnova ne podrazumijeva samo postavljanje novog asfalta, nego i rješavanje problema koji neposredno utječu na sigurnost stanovnika.

U Crivcu će to značiti odvajanje pješačkog prostora od kolnika na obnovljenom mostu, dok se na dionici prema Neoriću planiraju zahvati koji bi trebali povećati preglednost, urediti odvodnju i omogućiti sigurnije kretanje vozila i pješaka.

Kada počinju radovi?

Prema objavljenim informacijama Županijske uprave za ceste Split, početak zahvata očekuje se uskoro, no precizni termini početka i završetka nisu navedeni u dostupnoj objavi.

Za lokalno stanovništvo posebno će biti važno kako će se tijekom izvođenja radova organizirati promet te hoće li na pojedinim dionicama biti potrebne privremene regulacije i obilazni pravci. Ti detalji trebali bi biti poznati nakon utvrđivanja dinamike radova.

Ukupno ulaganje od gotovo 950 tisuća eura predstavlja značajan prometni zahvat za općinu Muć, a njegov najveći učinak trebao bi se vidjeti kroz sigurnije prometnice i bolje svakodnevne uvjete za stanovnike Crivca, Neorića i okolnih naselja.