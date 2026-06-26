Veliki radovi na Klisu: Stadion Uskoka se potpuno mijenja pred novu sezonu

Nogometni klub Uskok Klis objavio je da su na stadionu iza Grada započeli radovi kako bi objekt bio spreman za novu sezonu u SuperSport Drugoj NL.

Na glavnom travnjaku postavlja se nova infrastruktura, uključujući cijevi i instalacije za automatsko navodnjavanje, a paralelno je započelo i uređenje dviju svlačionica za igrače.

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Podsjetimo, prošle godine uređeni su preostali klupski prostori, uključujući svlačionice, prostoriju za doping kontrolu te svlačionice za suce i sutkinju.