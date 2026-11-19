Na jednoj od prometno zahtjevnijih dionica Jadranske magistrale, u Bibinjama pokraj Zadra, započela je izgradnja pješačkog pothodnika koji bi trebao značajno unaprijediti sigurnost stanovnika. Radovi se odvijaju na državnoj cesti D8, u blizini trgovačkih objekata Spar i Bipa, gdje se na magistralu spajaju lokalne prometnice koje vode prema središtu mjesta i marini Dalmacija.

Investitor projekta su Hrvatske ceste, dok je izvođač tvrtka Strabag. Prema informacijama objavljenima 18. studenoga, izvođač je uveden u posao 12. listopada, nakon završetka glavnog dijela turističke sezone, kako bi zahvat imao što manji utjecaj na promet i svakodnevni život stanovnika.

Pješaci će dobiti sigurniji prolaz ispod magistrale

Riječ je o raskrižju na kojem se svakodnevno susreću lokalni i tranzitni promet, a postojeća organizacija ceste otežava sigurno kretanje pješaka. Problem je posebno izražen zato što na tom području nema odgovarajuće uređenog pješačkog prijelaza preko magistrale, dok broj vozila može biti vrlo velik, osobito tijekom turističke sezone.

Planirani pothodnik trebao bi omogućiti prelazak s jedne na drugu stranu prometnice bez izravnog izlaska pješaka na kolnik. Takvo rješenje može biti osobito korisno za stanovnike koji se svakodnevno kreću između naselja, sportskih sadržaja, trgovina i drugih odredišta, ali i za djecu te starije osobe kojima je prelazak prometne državne ceste dodatni sigurnosni izazov.

Radovi su počeli nakon turističke sezone

Prema informacijama Hrvatskih cesta, izvođač je uveden u posao 12. listopada, a početak radova vremenski je usklađen s završetkom turističke sezone. Takva odluka ima posebno značenje na državnoj cesti D8, koja tijekom ljeta preuzima velik dio prometa između zadarskih naselja i turističkih odredišta.

Načelnik Šime Sekula najavio je da bi radovi trebali završiti u ožujku 2027. godine. Na gradilištu su već započeli iskopi, a dio radova izvodi se uz ograničenja prometa na jednom prometnom traku. Zato će vozači u sljedećim mjesecima morati računati na povremeno usporavanje i prilagođenu regulaciju prometa.

Koliko će pothodnik stajati?

Prema dostupnim informacijama, procijenjena vrijednost javne nabave iznosila je 850.000 eura bez PDV-a. Međutim, taj podatak ne treba poistovjećivati s konačnom ugovorenom vrijednošću radova, jer ona nije potvrđena u dostupnom izvještaju o početku gradnje.

Osim cijene, važno će biti pratiti i rok završetka te kvalitetu budućeg pješačkog povezivanja. Pothodnik može ispuniti svoju svrhu samo ako su njegovi prilazi funkcionalni, dovoljno pregledni i sigurni za različite skupine korisnika, uključujući osobe smanjene pokretljivosti.

Sigurnost na magistrali problem je cijele Dalmacije

Ovakvi zahvati imaju značenje i izvan samih Bibinja, jer je Jadranska magistrala na brojnim mjestima istovremeno državna prometnica i cesta koja prolazi kroz naseljena područja. Stanovnici često moraju prelaziti cestu kojom prometuju osobna vozila, autobusi i teretnjaci, a prometno opterećenje dodatno raste tijekom ljetnih mjeseci.

Zato će izgradnja pothodnika kod Bibinja biti zanimljiv primjer rješavanja opasnih pješačkih prijelaza na magistrali. Hoće li se slična rješenja primjenjivati i na drugim kritičnim lokacijama duž dalmatinske obale, pitanje je koje bi moglo postati još aktualnije nakon dovršetka ovog projekta.

Naslova fotografija: 057info