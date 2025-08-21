Veliki radovi mijenjaju svakodnevicu: Ovaj dio Splita dobiva privremenu regulaciju prometa!

U sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ , trenutno se izvode opsežni radovi koji imaju ključnu ulogu u poboljšanju sustava odvodnje i vodoopskrbe naselja Žrnovnica.

Radovi su obuhvaćeni ugovorom P2, koji nosi naziv „Odvodnja i vodoopskrba naselja Žrnovnica i Korešnica“

Na križanju ulica Ante Starčevića, Brdina i Gaminica u tijeku su radovi u dužini od 80 m, te se za vrijeme izvođenja radova ulica zatvara za sav promet, osim za vozila gradilišta i stanara. Zbog radova na ulici Ante Starčevića u Žrnovnici, dio prometa je preusmjeren prema naselju Kučine. Planirani završetak radova na križanju je 23.08.2025.g. u 16h. nakon čega će se promet dijelom ulica Ante Starčevića i Gaminica odvijati jednim trakom. Odvijanje prometa regulirati će se u oba smjera izmjenično korištenjem semafora namijenjenim za privremenu regulaciju prometa.

Na dijelu ulice Ante Starčevića od k.br.1 do k.br.86 će biti onemogućeno odvijanje prometa zbog pripreme asfaltiranja navedene dionice. Stanarima će biti omogućen dolazak do kuća. Planirani završetak radova asfaltiranja navedene dionice je do 05.09.2025.

Molimo za strpljenje i razumijevanje tijekom izvođenja radova.

Svi stanari predmetnih lokacija pravovremeno će biti obaviješteni o izvođenju radova te vremenskom roku u kojem se isti planiraju izvesti. Zahvaljujemo na strpljenju.

O Projektu

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne vrijednosti 321.282.030,49 eura, a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 14.871.019,40 eura, 10.113.715,18 eura, odnosno 68,01 % financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda. Preostalih 4.757.304,22 eura sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.