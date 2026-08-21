Veliki radovi kreću kod Trogira: Vozače čeka pet mjeseci posebne regulacije, evo gdje se postavljaju semafori

U sklopu velikog projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kaštela-Trogir, u ponedjeljak, 24. kolovoza, nastavljaju se opsežni radovi na području Segeta Donjeg. Zbog zahvata na županijskoj cesti ŽC 6132, odnosno u Ulici hrvatskih žrtava, na snazi će biti privremena regulacija prometa. Radovi se izvode u sklopu ugovora koji obuhvaća izgradnju dijela sekundarne kanalizacijske i vodovodne mreže na području Segeta Donjeg, Segeta Vranjice i priobalnog dijela Općine Seget.

Radovi na dvije dionice Ulice hrvatskih žrtava

Od ponedjeljka se nastavljaju radovi na fekalnom kolektoru K3.1 na potezu od kućnog broja 258 do kućnog broja 158. Istoga dana počinju i radovi na fekalnom kolektoru SG12, također na županijskoj cesti ŽC 6132, i to od kućnog broja 390 do spoja s državnom cestom D8, odnosno Ulicom kralja Tomislava.

Na gradilištu će se izvoditi zemljani i montažni radovi na vodoopskrbnom i odvodnom cjevovodu.

Semafori na gradilištu, radovi planirani pet mjeseci

Planirano trajanje radova je pet mjeseci, a u taj rok uključena je i rekonstrukcija prometnice koja će se provoditi u suradnji sa Županijskom upravom za ceste Split. Za vrijeme radova promet će se odvijati prema privremenoj regulaciji. Na dijelu zahvaćenom radovima bit će postavljeni semafori koji će omogućiti naizmjenično propuštanje vozila kroz zonu gradilišta.

Sudionike u prometu poziva se na povećan oprez, poštivanje privremene prometne signalizacije i strpljenje tijekom izvođenja radova.

Projekt vrijedan gotovo 245 milijuna eura

Izgradnjom podsustava Kaštela, Trogir, Seget, Okrug i Slatine trebao bi u potpunosti biti realiziran projekt aglomeracije Kaštela-Trogir. Vodoopskrbna mreža na području Kaštela, Trogira i Čiova trebala bi biti proširena na dodatnih 7.279 stanovnika, čime bi priključenost porasla na 99 posto. Istodobno bi 32.477 stanovnika, odnosno 8.613 priključaka, trebalo biti spojeno na sustav odvodnje, čime bi se sadašnja priključenost od 45 posto povećala na 98 posto.

Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kaštela-Trogir vrijedan je 244,8 milijuna eura bez PDV-a, a 70 posto vrijednosti sufinancira se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda.

Nositelj projekta je Vodovod i kanalizacija Split, a realizira ga u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije, Hrvatskim vodama, gradovima Kaštela, Trogir i Split te općinama Okrug i Seget.