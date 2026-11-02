Veliki radovi kod škole i novog vrtića u Kaštelima: Ulica se potpuno mijenja, stižu nova cesta, parkirališta i odvodnja za bujične vode!

Jedna od važnijih prometnica u Kaštel Lukšiću trebala bi dobiti potpuno novo uređenje. Grad Kaštela provodi postupak javne nabave za rekonstrukciju dijela Ulice Komjate, na području sjeverno od spomenika prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu, nedaleko od Osnovne škole Ostrog i novog dječjeg vrtića na Lukšićkoj njivi.

Procijenjena vrijednost radova iznosi 720.000 eura bez PDV-a, odnosno 900.000 eura s PDV-om.

Riječ je o zahvatu koji bi trebao poboljšati prometne uvjete u dijelu grada koji se postupno razvija i dobiva nove javne sadržaje.

Jedan dio ulice postaje dvosmjeran, drugi ostaje jednosmjeran

Prema projektnom rješenju, istočni dio Ulice Komjate, koji se pruža u smjeru sjever–jug, trebao bi postati dvosmjerna prometnica.

Odvojak prema školi, odnosno Ulica Obrov prema spomeniku dr. Franji Tuđmanu, ostao bi jednosmjeran, kao i dosad.

Uz njegov sjeverni rub planirana su kosa parkirališna mjesta.

Takva organizacija trebala bi poboljšati protočnost prometa, ali i omogućiti sigurniji pristup školskim i predškolskim sadržajima.

Posebno će važno biti kako će se riješiti kretanje pješaka i vozila u jutarnjim i poslijepodnevnim satima, kada velik broj roditelja dolazi po djecu.

Rješava se problem koji je posebno dolazio do izražaja tijekom kiša

Jedan od najvažnijih dijelova rekonstrukcije odnosi se na oborinsku odvodnju.

Na pojedinim dijelovima ulice dosad nije postojao odgovarajući sustav za prihvat kišnice, zbog čega su se tijekom obilnijih oborina velike količine vode slijevale prometnicom.

Projekt zato predviđa novu odvodnju oborinskih voda, a zasebnim zahvatom planira se riješiti i problematičan potez između kućnih brojeva 27 i 33.

To je posebno aktualno nakon nedavnih obilnih kiša koje su pogodile Kaštela i ponovno pokazale koliko nedovoljno uređena odvodnja može predstavljati problem stanovnicima i prometu.

Nova rasvjeta, vodovod i kanalizacija

Uz rekonstrukciju kolnika predviđena je ugradnja nove javne rasvjete i podzemnih telekomunikacijskih vodova.

Ispod ceste trebali bi se položiti novi vodoopskrbni cjevovod i kanalizacijska mreža za odvodnju otpadnih voda iz kućanstava.

U financiranju će sudjelovati Vodovod i kanalizacija Split, koji bi trebao pokriti radove na vodovodnoj i kanalizacijskoj infrastrukturi, dok bi preostali dio projekta financirao Grad Kaštela.

Radovi bi trebali trajati sedam mjeseci

Javna nabava pokrenuta je krajem rujna. Nakon prvotno objavljenog roka 22. listopada, u evidenciji je zabilježena naknadna izmjena postupka s rokom koji upućuje na 4. studenoga 2026.

Nakon završetka natječaja slijede pregled i ocjena ponuda, odluka o odabiru izvođača te potpisivanje ugovora.

Predviđeno trajanje izvođenja radova iznosi sedam mjeseci od uvođenja izvođača u posao, uz dodatno razdoblje za primopredaju i završni obračun.

Tijekom izvođenja radova morat će se osigurati pristup okolnim objektima te odgovarajuća privremena organizacija prometa.

Za stanovnike je posebno važno da će projekt, osim novog asfalta, obuhvatiti i infrastrukturne zahvate koji bi dugoročno trebali smanjiti probleme s vodom i poboljšati prometne uvjete u blizini škole i vrtića.