Veliki radovi kod POŠK-a koštat će gotovo 1,6 milijuna eura! Grad Split odabrao izvođača, ponuda čak 40 posto iznad procjene

Grad Split donio je odluku o odabiru izvođača radova za uređenje platoa kod POŠK-a, jednog od poznatijih kupališnih prostora na splitskoj obali. Posao vrijedan gotovo 1,6 milijuna eura s PDV-om trebala bi dobiti splitska tvrtka Građevno Zec. No, posebnu pozornost privlači činjenica da je odabrana ponuda čak 360 tisuća eura, odnosno 40 posto, viša od prvotno procijenjene vrijednosti nabave.

Odluku je 19. listopada 2026. godine donio Grad Split, na čelu s gradonačelnikom Tomislavom Šutom, nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave za projekt "Uređenje platoa kod POŠK-a". Prema službenoj dokumentaciji, procijenjena vrijednost nabave iznosila je 900.000 eura bez PDV-a. Međutim, odabrana ponuda tvrtke Građevno Zec iznosi 1.259.999,99 eura bez PDV-a, odnosno 1.574.999,99 eura s uključenim PDV-om.

Drugim riječima, riječ je o investiciji koja je znatno premašila početnu procjenu Grada Splita.

Pristigle tri ponude, samo jedna ostala valjana

U postupku javne nabave zaprimljene su ukupno tri ponude. Svoje ponude dostavile su tvrtke Livel d.o.o. iz Podstrane, Građevno Zec d.o.o. iz Splita te Sub Mission j.d.o.o. iz Zadra. Sve tri ponude zaprimljene su 29. lipnja 2026. godine, no tijekom postupka dvije su isključene iz daljnjeg razmatranja. Naime, iz dokumentacije proizlazi da su ponuditelji Livel i Sub Mission dobili mogućnost produljenja roka valjanosti svojih ponuda, ali na upit naručitelja nisu odgovorili. Budući da je valjanost njihovih ponuda u međuvremenu istekla, Grad Split ih je odbio kao neprikladne.

Time je u postupku ostala samo ponuda tvrtke Građevno Zec, koju je Grad na koncu i prihvatio.

Procjena 900 tisuća eura, a odabrana ponuda gotovo 1,26 milijuna

Financijski dio ovog postupka svakako zaslužuje posebnu pozornost. Grad Split krenuo je u nabavu s procijenjenom vrijednošću od 900 tisuća eura bez PDV-a, a odabrana ponuda iznosi gotovo 1,26 milijuna eura bez PDV-a. Razlika je gotovo 360 tisuća eura, što predstavlja povećanje od približno 40 posto u odnosu na procijenjenu vrijednost. Takva razlika sama po sebi ne znači da je postupak nezakonit, ali otvara pitanje koliko je početna procjena troškova odgovarala stvarnim tržišnim cijenama te na koji će način Grad osigurati sredstva za ugovaranje radova.

Dodatno je zanimljivo da je prema Programu građenja komunalne infrastrukture Grada Splita za 2026. godinu, usvojenom u prosincu prošle godine, za projekt uređenja platoa ispred POŠK-a u toj godini bilo planirano 508 tisuća eura. Od tog iznosa 500 tisuća eura bilo je predviđeno iz namjenskih primitaka od zaduživanja, a osam tisuća eura iz općih prihoda i primitaka. Ipak, godišnji planirani proračunski iznos ne mora predstavljati ukupnu vrijednost projekta, pa je za potpunu financijsku sliku potrebno utvrditi kako će se radovi financirati kroz proračunske godine.

Što se sve planira urediti kod POŠK-a?

Riječ je o projektu koji bi trebao donijeti značajne promjene na prostoru koji već godinama zahtijeva obnovu.

Prema gradskom Programu građenja komunalne infrastrukture za 2026. godinu, predviđena je rekonstrukcija i sanacija dotrajalog kupališnog platoa uz maksimalno očuvanje njegova postojećeg oblika i funkcije. Projektom je predviđena sanacija zaštitnog kamenog nasipa, odnosno školjere, zamjena dotrajalih hodnih površina novim armiranobetonskim pločama te postavljanje klupa od bijelog betona.

Planirano je i hortikulturno uređenje, kao i zamjena dotrajalih vodovodnih instalacija za potrebe tuševa. Posebno je zanimljivo da se uređenjem žele zadržati tri funkcionalne zone. Prva je namijenjena kupanju, druga zadržavanju i boravku posjetitelja, dok bi treća trebala ostati pogodna za održavanje ljetnih manifestacija, ali i pristup interventnim vozilima. Cilj je, dakle, obnoviti postojeći prostor i učiniti ga sigurnijim te funkcionalnijim za svakodnevno korištenje.

Podsjetimo, još u kolovozu 2022. godine pisalo se o problemima na zapadnom dijelu platoa kod POŠK-a, nakon što su redakciji dostavljene fotografije koje su pokazivale neugledno stanje tog dijela obale.

Tada su građani upozoravali na materijal nalik zemlji, koji se našao uz more, kao i na razbijene betonske koševe.

O svemu se tada oglasio i Marijan Ciprijan, tadašnji direktor gradske tvrtke Splitska obala, koji je kazao da bi trebalo urediti i obližnji pokos, ali je upozorio i na moguće imovinskopravne probleme. Nekoliko godina poslije pitanje obnove platoa našlo se među gradskim investicijskim prioritetima. Dalmacija Danas je 11. prosinca 2025. godine izvijestila o najavama zamjenice gradonačelnika Matee Dorčić, koja je uoči donošenja gradskog proračuna istaknula sanaciju platoa POŠK-a kao jedan od projekata važnih za uređenje splitske obale. U svojim kasnijim javnim nastupima Dorčić je najavljivala radove na platoima POŠK-a i Duilova nakon završetka ljeta, u sklopu šireg plana uređenja obalnog pojasa. Projekt je dio nastojanja da se postupno obnovi niz zapuštenih dijelova splitske obale, uključujući šetnice, pristupne putove i kupališne površine.

U svakom slučaju, nakon višegodišnjih najava, Grad Split je odabrao izvođača za obnovu jednog od poznatijih kupališnih prostora u gradu.