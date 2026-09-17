Veliki radovi iznad Cetine: Obnavlja se cesta od Radmanovih Mlinica prema Svinišću, već se priprema i nastavak

Najzahtjevniji dio trase su serpentine

Radovi na rekonstrukciji prometnicenapreduju prema planiranoj dinamici, izvijestila je Županijska uprava za ceste Split nakon obilaska gradilišta.Ravnatelj i djelatnici ŽUC-a Split zajedno s predstavnicima izvođača i stručnog nadzora obišli su trasu te na terenu održali radni sastanak na kojem se razgovaralo o nastavku i dinamici izvođenja radova.

Tijekom dosadašnjih radova pojavila su se tehnička pitanja koja su zahtijevala dodatna projektna usklađenja, posebno na zahtjevnom dijelu prometnice sa serpentinama.

Nakon što su ta pitanja riješena, radovi su, navode iz ŽUC-a, znatno intenzivirani.

– Boljom organizacijom gradilišta i povećanim angažmanom izvođača očekujemo nastavak ubrzane dinamike i završetak ove faze u planiranim rokovima – poručili su.

Posebna pozornost posvećuje se sigurnosti prometa i svih sudionika na gradilištu. Iz ŽUC-a zahvaljuju mještanima i korisnicima prometnice na strpljenju te ih pozivaju na dodatni oprez i poštivanje privremene prometne regulacije.

Obnavljaju se prva dva kilometra

Aktualnim zahvatom rekonstruirat će se prva dva kilometra prometnice prema Svinišću. Riječ je o zahtjevnoj cestovnoj dionici na kojoj bi obnova trebala značajno poboljšati sigurnost i kvalitetu prometovanja.

No radovi se neće zaustaviti na toj fazi.

Županijska uprava za ceste već priprema nastavak rekonstrukcije na sljedeća dva kilometra prometnice.

Nastavak radova planiran nakon ljeta 2027.

Ako potrebni postupci budu provedeni prema planu, radovi na idućoj dionici trebali bi početi nakon turističke sezone 2027. godine.

Cilj je, poručuju iz ŽUC-a Split, etapno obnoviti cijelu ovu važnu prometnicu i stanovnicima Svinišća omogućiti sigurniju i kvalitetniju cestovnu povezanost.

ŽUC će u međuvremenu nastaviti redovito pratiti stanje na gradilištu te zajedno s izvođačem i stručnim nadzorom rješavati eventualne probleme koji se pojave tijekom izvođenja radova.