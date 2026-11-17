Dobre vijesti stižu za stanovnike Vedrina, Jabuke i okolnih naselja na području Trilja. Jedna od važnijih prometnica Cetinske krajine trebala bi dobiti gotovo dva kilometra novog nogostupa, suvremenu LED rasvjetu i obnovljeni kolnik, čime bi se znatno povećala sigurnost pješaka i ostalih sudionika u prometu.

Hrvatske ceste objavile su 15. studenoga 2026. dokumentaciju za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za rekonstrukciju državne ceste DC220 i dogradnju nogostupa na dionici od Vedrina do Jabuke.

Procijenjena vrijednost radova iznosi milijun eura bez PDV-a, a zahvat je planiran na dionici dugoj približno 1,9 kilometara.

Riječ je o važnom koraku prema realizaciji projekta, no radovi još nisu ugovoreni. Prethodno savjetovanje otvoreno je do 23. studenoga, nakon čega Hrvatske ceste mogu pokrenuti postupak javne nabave i odabrati izvođača.

Gotovo dva kilometra novog nogostupa: Pješaci više neće morati hodati uz rub prometnice

Središnji dio projekta odnosi se na izgradnju 1.882 metra nogostupa širine 1,8 metara uz zapadni rub državne ceste.

Na ovoj prometnici nogostup dosad postoji samo s istočne strane, dok su pješaci na drugim dijelovima izloženi neposrednoj blizini automobila i teretnih vozila. Poseban problem predstavlja činjenica da se uz cestu nalaze obiteljske kuće i poslovni objekti, od kojih neki imaju izravan pristup kolniku.

Novi nogostup trebao bi biti odvojen od prometnih trakova betonskim rubnjakom, čime bi se osigurao jasnije definiran i sigurniji prostor za kretanje stanovnika.

Važnost zahvata dodatno naglašava prometno opterećenje. Ovom cestom svakodnevno prolazi više od četiri tisuće vozila, a riječ je o prometnici koja povezuje Trilj s naseljima prema Kamenskom i granici s Bosnom i Hercegovinom.

Osim stanovnika Vedrina i Jabuke, cestu redovito koriste i mještani Graba, Velića, Otoka, Rude te drugih naselja koja gravitiraju Trilju.

Stiže 39 rasvjetnih stupova, a obnavljat će se i kolnik

Projekt ne obuhvaća samo izgradnju nogostupa.

Na približno 1.220 metara trase planirana je nova javna rasvjeta, s ukupno 39 stupova visokih deset metara. Na njima će biti postavljene LED svjetiljke, a razmak između stupova trebao bi iznositi približno 30 metara.

Nova rasvjeta posebno je važna u večernjim satima i tijekom zimskog dijela godine, kada je vidljivost pješaka na prometno opterećenim cestama smanjena.

Uz to je predviđena i obnova završnog asfaltnog sloja na dijelu državne ceste. Postojeći kolnik mjestimice je u lošem stanju, a raniji zahvati nisu obuhvatili čitavu dionicu.

Planirano je i uređenje poprečnih nagiba kolnika kako bi se omogućilo učinkovitije otjecanje oborinske vode, koja tijekom kišnih razdoblja može dodatno pogoršati sigurnost prometa.

Prometnica bi pritom trebala zadržati postojeću širinu i dva prometna traka.

Dva nova autobusna stajališta i potporni zid visok do dva metra

Dio projekta odnosi se i na poboljšanje uvjeta za putnike koji koriste autobusni prijevoz.

Na zapadnoj strani prometnice predviđena je izgradnja dvaju autobusnih stajališta, pri čemu će svako imati ugibalište dugo 60 metara i peron duljine 15 metara.

Postojeće stajalište na istočnoj strani zadržat će se jer je već uređeno, s betonskom čekaonicom i peronom.

Na pojedinim dijelovima trase planirana je i izgradnja betonskog zida visine do dva metra, kao dijela tehničkog rješenja uređenja ceste i nogostupa.

Time bi se na ovoj prometnici istodobno poboljšali uvjeti za pješake, vozače i korisnike javnog prijevoza.

Radovi bi trebali trajati 120 dana, ali početak još nije poznat

Prema objavljenim uvjetima nabave, predviđeni rok izvođenja radova iznosi 120 dana od uvođenja izvođača u posao.

To znači da bi sam građevinski zahvat, nakon sklapanja ugovora i početka radova, trebao trajati približno četiri mjeseca. Međutim, točan datum početka još nije poznat jer se postupak nalazi u pripremnoj fazi.

Pri izboru najpovoljnijeg izvođača planira se vrednovati cijena ponude, koja donosi najviše 80 bodova, te ponuđeni jamstveni rok, koji nosi preostalih 20 bodova. Maksimalan broj bodova za jamstvo mogao bi ostvariti ponuditelj koji ponudi petogodišnje jamstvo.

Za stanovnike ovog dijela Cetinske krajine posebno će biti važno kako će tijekom izvođenja radova biti organiziran promet, hoće li dolaziti do privremenog zatvaranja pojedinih dijelova ceste te na koji će način biti osigurani prilazi obiteljskim kućama i poslovnim objektima.

Otvoreno ostaje i pitanje hoće li se u sklopu rekonstrukcije dodatno urediti pješački prijelazi na mjestima na kojima se građani svakodnevno kreću između dviju strana prometnice.

Iako milijun eura predstavlja značajno ulaganje, stvarna vrijednost ovog projekta mjerit će se prije svega većom sigurnošću stanovnika. Za ljude koji svakodnevno pješice prolaze uz prometnu državnu cestu, gotovo dva kilometra novog nogostupa mogli bi značiti veliku promjenu u kvaliteti života.