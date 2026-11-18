Četiri važna prometna projekta na području Zadarske županije dobila su potvrđeno financiranje, čime je napravljen velik korak prema izgradnji novih prometnica i uređenju raskrižja koja su već dulje vrijeme prepoznata kao prometna uska grla. U Domu Zadarske županije u utorak, 17. studenoga, potpisan je ugovor o sufinanciranju projekta vrijednog gotovo 4,9 milijuna eura, a radovi bi prema najavama mogli započeti već početkom prosinca.

Ugovor su potpisali ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Dragan Jelić te ravnatelj Županijske uprave za ceste Zadarske županije Branko Kutija. Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.881.979,58 eura, od čega se 4.772.368,58 eura odnosi na bespovratna sredstva, uključujući 4.056.513,29 eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ulaganja bi trebala donijeti sigurniji promet, kvalitetniju povezanost naselja i bolje uvjete za odvijanje javnog prijevoza.

Nova cesta u Donjim Biljanima i dva kružna raskrižja

Najveći pojedinačni zahvat odnosi se na Donje Biljane, na području Grada Benkovca, gdje je planirana izgradnja približno četiri kilometra županijske ceste. Vrijednost tog dijela projekta procjenjuje se na oko 2,1 milijun eura, a cilj je poboljšati prometnu povezanost i funkcionalnost cestovne mreže na području koje ima važnu prometnu i gospodarsku ulogu.

Drugi dio ulaganja obuhvaća izgradnju dvaju kružnih raskrižja. U Škabrnji je predviđeno uređenje križanja županijskih cesta ŽC6021 i ŽC6044, vrijedno približno 388 tisuća eura, dok se u Gajinama na području Općine Posedarje planira kružno raskrižje županijskih cesta ŽC6019 i ŽC6020, za koje je predviđeno oko 428 tisuća eura. Četvrti zahvat odnosi se na Suhovare, na području općina Poličnik i Zemunik, gdje će se izgraditi cestovni spoj županijskih cesta s lokalnom cestom, vrijedan oko 294 tisuće eura.

Posebno važan projekt za učenike u Škabrnji

Kružno raskrižje u Škabrnji ima posebno značenje zbog sigurnosti pješaka i djece koja svakodnevno odlaze u školu. Prema najavama Županijske uprave za ceste, novi prometni zahvat trebao bi omogućiti preglednije i sigurnije odvijanje prometa te smanjiti rizike na dijelu cestovne mreže kojim se koriste i najmlađi sudionici u prometu. Povećanje sigurnosti školskih putova jedan je od važnih razloga zbog kojih je taj projekt uvršten među prioritete.

Ravnatelj Županijske uprave za ceste Branko Kutija izvijestio je da su postupci javne nabave za izvođače i nadzor provedeni te da se projekt nalazi u završnoj fazi ugovaranja. Prema objavljenim podacima, izvođači za pojedine zahvate već su odabrani, pa se očekuje njihovo uvođenje u posao početkom prosinca 2026. godine. Rokovi izvođenja razlikovat će se ovisno o složenosti pojedinog zahvata, a ukupno razdoblje provedbe predviđeno je do listopada 2028. godine.

Najavljen i projekt od osam milijuna eura u Zadru

Potpisivanje ugovora iskorišteno je i za najavu novog prometnog ulaganja u samom Zadru. Ministar Butković najavio je mogućnost sufinanciranja uređenja Krešimirove obale i Puta Dikla, projekta vrijednog približno osam milijuna eura, koji se nalazi u postupku evaluacije. Riječ je o još jednom prometno važnom dijelu grada, na kojem bi budući radovi trebali pridonijeti boljoj protočnosti i dostupnosti javnog prijevoza.

Zadarska županija istodobno provodi i niz drugih projekata obnove i razvoja cestovne infrastrukture. Međutim, za stanovnike Donjih Biljana, Škabrnje, Posedarja i Suhovara najvažnije je da četiri već ugovorena zahvata što prije prijeđu iz pripremne u građevinsku fazu. Ako najavljeni rokovi budu ostvareni, prvi radovi mogli bi početi već za nekoliko tjedana, dok će završetak cjelokupnog projekta donijeti značajna poboljšanja na više prometnih pravaca.