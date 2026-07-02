Veliki projekt za vrtiće Imotske krajine: Traži se 845 tisuća eura za djecu i roditelje

Općina Proložac uspješno je kompletirala prijavu novog projekta za vrtiće Općine Proložac, Grada Imotskog te općina Runović, Zmijavci, Lovreć i Zagvozd na Javni poziv Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

Riječ je o projektu vrijednom približno 845.000 eura bespovratnih sredstava, a informaciju je jučer objavio načelnik Općine Proložac Toni Garac. Općina Proložac u ovom projektu ima ulogu prijavitelja i lokalnog koordinatora, a cilj je, u suradnji s dječjim vrtićima i školama s područja Prološca, Imotskog, Lovreća, Runovića, Zmijavaca i Zagvozda, dodatno ojačati mrežu vrtića u Imotskoj krajini.

Projekt okuplja šest jedinica lokalne samouprave

Projekt je planiran u trajanju od 28 mjeseci, a okuplja šest jedinica lokalne samouprave te šest ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja s područja Imotske krajine.

Poseban naglasak stavljen je na djecu u ranjivim situacijama, odnosno djecu s teškoćama u razvoju te djecu iz obitelji u težim socioekonomskim okolnostima. Kroz projekt je predviđeno subvencioniranje ekonomske cijene vrtića za djecu iz ranjivih skupina, zapošljavanje dodatnih osoba za rad s djecom, ali i dodatno osnaživanje odgojitelja i pomoćnih radnika za rad s djecom s teškoćama u razvoju.

Također, planirana je prilagodba programa i opreme u vrtićima korištenjem asistivne tehnologije i specijalizirane didaktičke opreme.

Cilj je kvalitetan i dostupan vrtić za svako dijete

Kako je istaknuto, cilj projekta je da svako dijete u Imotskoj krajini ima stvarnu mogućnost pohađati kvalitetan i inkluzivan vrtić, neovisno o mjestu stanovanja ili materijalnom statusu obitelji.

Realizacijom projekta dugoročno bi se trebala podići kvaliteta usluga za djecu i roditelje na području Imotske krajine, uz snažniju podršku ustanovama ranog i predškolskog odgoja.