Veliki projekt u Supetru: Kreće sanacija odlagališta Kupinovica, vrijedna više od tri milijuna eura

Gradonačelnica Supetra Ivana Marković objavila je da je potpisan ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kojim je osigurano sufinanciranje sanacije odlagališta komunalnog otpada Kupinovica.

Za prvu fazu sanacije odobreno je 3.182.593,33 eura bez PDV-a, dok će Fond osigurati čak 90 posto sufinanciranja. Komunalno društvo GRAD već je provelo postupke odabira izvođača radova i stručnog nadzora.

„Danas je zaista veliki dan za Supetar. Iza jednog svečanog potpisa stoje godine rada, sastanaka, pravne borbe i upornosti“, poručila je Marković.

Projekt se priprema još od 2016. godine

Priprema projekta sanacije počela je još 2016. godine ishođenjem lokacijske dozvole, izradom glavnog projekta i ishođenjem građevinske dozvole, a Grad je tada imao osigurano 75 posto sufinanciranja.

Situacija se zakomplicirala nakon odluke tadašnjeg ministra Tomislava Ćorića o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta, kojom je bilo predviđeno zatvaranje 27 odlagališta. Grad Supetar odlučio je odluku osporiti pred Ustavnim sudom.

Marković navodi da je Ustavni sud potvrdio stajalište Grada Supetra, nakon čega je u srpnju 2024. održana i sjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode, na kojoj je zatraženo postupanje prema odluci Ustavnog suda.

Novim ugovorom stopa sufinanciranja povećana je na 90 posto, a Marković ističe kako je time Gradu ušteđeno nekoliko stotina tisuća eura. Za prvu fazu sanacije osigurano je i oko pola milijuna eura vrijednog kamenog materijala dobivenog od Republike Hrvatske prilikom iskopa tijekom izgradnje ceste prema Povljima.

Čekaju otvaranje Lećevice

Grad Supetar posljednjih godina, navodi gradonačelnica, radi i na smanjenju količine otpada koji završava na Kupinovici kroz odvajanje otpada na kućnom pragu, reciklažno dvorište i predaju odvojeno prikupljenih sirovina ovlaštenim oporabiteljima.

Kupinovica, međutim, neće odmah potpuno prestati primati otpad. Marković upozorava da Regionalni centar za gospodarenje otpadom Lećevica još nije otvoren te da nije poznato kada će početi s radom. Zbog toga će postojeće kapacitete Kupinovice trebati čuvati do otvaranja regionalnog centra, nakon čega je predviđena konačna sanacija i zatvaranje odlagališta.

U narednim danima trebao bi biti održan sastanak predstavnika Grada s odabranim izvođačima, stručnim nadzorom i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kako bi se dogovorili konkretni koraci prema početku radova.

„Sada iz papira konačno prelazimo na teren. Kreće sanacija Kupinovice“, zaključila je Marković.