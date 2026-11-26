U Općini Muć 25. studenoga 2026. godine službeno su otvoreni radovi na novoj katastarskoj izmjeri, a istoga je dana održan i javni skup za mještane na kojem su predstavljeni ciljevi i plan provedbe ovog važnog projekta.

Službenom otvaranju nazočili su predstavnica Državne geodetske uprave (DGU), pročelnica Područnog ureda za katastar Split Nada Ujević, direktorica Geodetskog zavoda Split Angelina Mrše, diplomirani pravnik i odvjetnik Vinko Samardžić, predstavnica Posebnog zemljišnoknjižnog odjela u Solinu Antea Mešin,načelnik Općine Muć Mate Bebić i pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Muć Božena Vujić.

Katastarskom izmjerom bit će obuhvaćeno oko 3.000 parcela, a njezina je osnovna svrha usklađivanje podataka katastra i zemljišne knjige, uređenje imovinsko-pravnih odnosa te stvaranje kvalitetnih preduvjeta za daljnji razvoj Općine Muć.

Na javnom skupu mještanima su predstavljeni planirani tijek i način provedbe radova, zakonske obveze vlasnika nekretnina te važnost njihova aktivnog sudjelovanja u postupku. Poseban naglasak stavljen je na potrebu obilježavanja granica zemljišnih parcela, suradnju sa susjedima i predočavanje raspoložive dokumentacije i podataka o nekretninama.

Katastarska izmjera za vlasnike zemljišta provodi se potpuno besplatno, a njezini će rezultati omogućiti uspostavu točnijih i ažurnijih evidencija o nekretninama, veću pravnu sigurnost vlasnika te jednostavnije raspolaganje vlastitom imovinom.

Načelnik Općine Muć Mate Bebić istaknuo je važnost provedbe katastarske izmjere za uređenje imovinsko-pravnih odnosa, povećanje pravne sigurnosti vlasnika nekretnina i stvaranje preduvjeta za daljnji razvoj općine.

Pozivamo sve vlasnike nekretnina obuhvaćenih izmjerom da se odazivaju na pozive geodetske službe, aktivno sudjeluju u postupku i surađuju s izvođačima radova. Njihov doprinos od iznimne je važnosti za uspješnu provedbu projekta i što kvalitetnije uređenje zemljišnih evidencija.

Provedbom ove katastarske izmjere Općina Muć nastavlja stvarati temelje za uređenije imovinsko-pravne odnose, sigurnije vlasništvo i nove mogućnosti razvoja cijelog općinskog područja.