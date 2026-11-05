Veliki projekt od 7,3 milijuna eura u Trilju zapeo na samom početku: Nitko se nije prijavio, evo što kaže gradonačelnik

lanovi za preobrazbu prostora nekadašnje tvornice Cetinka u Trilju zasad su naišli na prepreku. Postupak javne nabave za izgradnju poslovno-trgovačkog centra poništen je nakon što se u predviđenom roku nije prijavio nijedan zainteresirani gospodarski subjekt. Riječ je o projektu procijenjenom na 7,31 milijun eura bez PDV-a, kojim bi zapušteni prostor u središtu grada dobio novu namjenu.

Grad je namjeravao projekt ostvariti u suradnji s privatnim investitorom, bez potrebe da cjelokupnu izgradnju financira iz vlastitog proračuna. Iako natječaj nije privukao nijednu prijavu, gradonačelnik Ivan Bugarin ističe da to ne znači kraj projekta. Najavio je preispitivanje dosadašnjeg postupka i mogućnosti drukčijeg pristupa realizaciji, uz poruku da revitalizacija Cetinke ostaje jedan od važnih razvojnih ciljeva Trilja.

Gradonačelnik objasnio zašto je odabran ovakav postupak

Bugarin je pojasnio kako je Grad Trilj od samog početka želio pronaći rješenje koje bi omogućilo obnovu prostora nekadašnje tvornice, ali i osiguralo nove sadržaje za građane bez velikog izravnog opterećenja gradskih financija.

- Grad Trilj pokrenuo je ovaj postupak s jasnim ciljem revitalizacije jednog od najvažnijih prostora u središtu grada, uz nastojanje da se projekt realizira kroz model suradnje s privatnim sektorom, kojim bi Grad stekao značajne nove javne i poslovne prostore bez izravnog financiranja cjelokupne investicije iz gradskog proračuna - poručio je Bugarin za Feratu.

Interesa je bilo, ali prijave su izostale

Iako službenih zahtjeva za sudjelovanje nije bilo, Bugarin tvrdi da tijekom postupka nije izostao svaki interes privatnog sektora. Naime, gospodarski subjekti postavljali su pitanja povezana s tehničkim rješenjima, financijskom konstrukcijom i ugovornim obvezama.

Prema njegovu tumačenju, upravo ta pitanja upućuju na potrebu dodatnog pojašnjenja pojedinih uvjeta, što će Grad uzeti u obzir pri odlučivanju o nastavku projekta.

Što će biti s Cetinkom?

Poništenje postupka tako otvara pitanje na koji će način Grad Trilj pokušati ponovno zainteresirati potencijalne ulagače. Hoće li se mijenjati uvjeti suradnje, financijski model ili pojedini elementi projekta, zasad nije poznato.

Bugarin poručuje da gradska uprava namjerava razmotriti raspoložive mogućnosti i pronaći rješenje koje će biti zakonito, financijski održivo i dugoročno korisno za građane.

Revitalizacija Cetinke, ističe, ostaje strateški važan projekt, a javnost će o sljedećim koracima biti obaviještena nakon što Grad utvrdi mogućnosti nastavka njegove realizacije.