Veliki projekt na Makarskoj rivijeri: Gotovo 13 milijuna eura za novu školu i sportsku dvoranu! Evo koliko novca stiže u Tučepe, Makarsku i Brela

Makarska rivijera u sljedećim bi godinama mogla dobiti jedno od najznačajnijih ulaganja u obrazovnu infrastrukturu u novijoj povijesti. U prijedlogu proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2027. godinu, zajedno s projekcijama za 2028. i 2029., predviđeno je gotovo 13 milijuna eura za rekonstrukciju i dogradnju Osnovne škole Tučepi te izgradnju školske sportske dvorane.

Riječ je o projektu koji bi trebao značajno promijeniti uvjete školovanja u ovom mjestu pod Biokovom, omogućiti organizaciju nastave u jednoj smjeni i osigurati učenicima kvalitetnije prostore za učenje, sport i druge aktivnosti. O financijskom okviru projekta, zajedno s nizom drugih županijskih ulaganja, raspravljat će se na sjednici Županijske skupštine zakazanoj za ponedjeljak, 16. studenoga 2026. godine.

dalmacija.hr+1

Evo kako je raspoređeno gotovo 13 milijuna eura

Prema prijedlogu proračuna, ulaganje u tučepsku školu raspoređeno je na tri godine. Najveći dio sredstava planiran je već za 2027., dok se preostali iznosi nalaze u projekcijama za dvije sljedeće godine.

Prikaz na temelju zaokruženih godišnjih iznosa iz prijedloga proračuna za 2027. i projekcija za 2028. i 2029. godinu.

Važno je naglasiti kako se radi o planiranim proračunskim sredstvima, a ne o konačno ugovorenoj cijeni građevinskih radova. Raspodjela pokazuje da se znatan dio financijske realizacije očekuje tijekom 2027. godine, no stvarna dinamika ovisit će o provedbi projekta, postupcima javne nabave i samom izvođenju radova.

Nova škola, sportska dvorana, učionice i igrališta na krovu

Projekt u Tučepima znatno je opsežniji od obične obnove postojeće školske zgrade. Prema ranije objavljenim projektnim podacima, planirani su devet učionica, nova sportska dvorana, kabineti, medijateka i prostori za dodatne školske aktivnosti. Među zanimljivijim sadržajima posebno se izdvajaju sportski tereni na krovu, a predviđeni su i prostori dječjeg vrtića te fotonaponska elektrana.

Projekt je u listopadu napravio važan administrativni iskorak. Prema informacijama objavljenima 8. listopada, nadležni županijski upravni odjel izdao je građevinsku dozvolu za rekonstrukciju postojeće školske zgrade i dječjeg vrtića. Planirani zahvat obuhvaća građevnu česticu površine 3.854 četvorna metra, dok bi buduća građevina imala nešto više od 4.050 četvornih metara bruto površine.

Pod Biokovom

Time je projekt prošao jedan od važnih koraka prema izgradnji, ali izdavanje dozvole samo po sebi još ne znači da su radovi započeli.

Odobreno više od 6,4 milijuna eura bespovratnih sredstava

Dodatnu važnost projektu daje činjenica da je za tučepsku školu već odobrena značajna financijska potpora u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO).

Prema službenim podacima Splitsko-dalmatinske županije, ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 12.955.145,48 eura, od čega je 6.401.147,13 eura odobrenih bespovratnih sredstava. To predstavlja približno polovinu ukupne vrijednosti projekta.

dalmacija.hr

Cilj je osigurati odgovarajuću infrastrukturu za jednosmjensku i cjelodnevnu nastavu. Za učenike bi to značilo kvalitetnije uvjete obrazovanja, dok bi nova sportska dvorana trebala omogućiti bolje izvođenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture te izvannastavnih aktivnosti.

Makarskoj 650 tisuća eura, Brelima 300 tisuća

Iako je škola u Tučepima financijski najveći među izdvojenim projektima na Makarskoj rivijeri, prijedlog županijskog proračuna predviđa ulaganja i u drugim mjestima.

Za energetsku obnovu zgrada Srednje strukovne škole i Srednje škole fra Andrije Kačića Miošića u Makarskoj u 2027. godini planirano je 650 tisuća eura. Takva ulaganja trebala bi pridonijeti poboljšanju energetskih svojstava školskih objekata i kvalitetnijim uvjetima boravka učenika i nastavnika.

U Brelima je pak predviđeno 300 tisuća eura županijskog sufinanciranja za projekt sportsko-rekreacijske boćarske dvorane. Riječ je o ulaganju koje bi trebalo doprinijeti razvoju lokalne sportske infrastrukture.

MAKARSKA DANAS

Kada se mogu očekivati radovi?

Jedno od najvažnijih pitanja za roditelje, učenike i djelatnike Osnovne škole Tučepi svakako je početak izgradnje. Ranije je spominjana mogućnost početka radova krajem 2026. godine, uz očekivano trajanje gradnje od približno godinu i pol dana. Međutim, zasad nema dovoljno potvrđenih javnih podataka da bi se takav raspored mogao smatrati konačnim.

Pod Biokovom

Posebno će biti važno kako će se organizirati nastava tijekom građevinskih radova, budući da projekt predviđa opsežan zahvat na postojećoj školskoj zgradi. Jednako je važno i kada će biti dovršeni postupci potrebni za izbor izvođača, čime bi se otvorio put stvarnom početku gradnje.

Predstojeća rasprava o županijskom proračunu zato neće biti važna samo zbog velikih iznosa na papiru. Za Tučepe, Makarsku i Brela ključno je da planirana ulaganja prerastu u konkretne radove i objekte koji će dugoročno služiti stanovnicima Makarske rivijere.