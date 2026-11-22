Jedan od zanimljivijih razvojnih projekata na otoku Hvaru dobio je novi konkretan korak. Splitsko-dalmatinska županija 19. studenoga 2026. godine sklopila je ugovor za izradu projektne dokumentacije budućeg OPG akceleratora – Vinarija Stari Grad. Posao je povjeren tvrtki Studio obris d.o.o., a ugovorena vrijednost iznosi 41.200 eura bez PDV-a. Riječ je o pripremi zahvata koji bi trebao dati novu funkciju dijelu nekadašnjeg kompleksa vinarije i pomoći razvoju lokalne poljoprivredne proizvodnje.

Početna procijenjena vrijednost nabave iznosila je 60.000 eura, što znači da je projektiranje ugovoreno za 18.800 eura manje od procjene, odnosno za približno 31 posto niži iznos. Predviđeno trajanje ugovora je 12 mjeseci od uvođenja izvođača u posao, a projekt se odnosi na određene katastarske čestice u Starom Gradu. Ugovorena je projektna dokumentacija, a ne izvođenje građevinskih radova, pa će konačan trošak realizacije i dinamika gradnje biti poznati u kasnijim fazama.

Što se planira u nekadašnjoj vinariji?

Projekt OPG akceleratora nije potpuno nova ideja. Grad Stari Grad još je u travnju 2024. objavio da je u sklopu Integriranog teritorijalnog programa za otoke predviđen razvoj projekta OPG Akcelerator / AGRO HUB, čije se aktivnosti odnose na Hvar i Vis. U središtu projekta nalazi se revitalizacija dijela stare vinarije, koja bi trebala postati prostor za jačanje lokalne poljoprivredne proizvodnje i poduzetništva.

Prema tada objavljenoj koncepciji, planirano je uređenje dvoetažnog dijela kompleksa u kojem bi prizemlje bilo namijenjeno pogonima za preradu, punjenje i pakiranje otočnih proizvoda. Posebno je predviđen laboratorij za testiranje proizvoda, među kojima se spominju ljekovita ulja, maslinovo ulje i drugi otočni proizvodi. Takvi sadržaji mogli bi proizvođačima omogućiti kvalitetniju pripremu i tržišnu prezentaciju proizvoda, premda će točan konačni raspored i funkcije odrediti nova projektna dokumentacija.

Uredi za OPG-ove i prostor za edukaciju

Na katu kompleksa, prema ranije predstavljenom planu, bili bi smješteni multifunkcionalna dvorana i uredski prostori. Njih bi mogli koristiti obiteljski poljoprivredni proizvođači, stručne službe i drugi sudionici otočnog poljoprivrednog sektora. Cilj takvog modela nije samo osigurati prostor za proizvodnju nego i olakšati pristup stručnom znanju, savjetovanju i zajedničkom nastupu na tržištu.

U sklopu šireg projekta predviđena je i mogućnost da posjetitelji upoznaju proces proizvodnje te kupuju lokalne proizvode. Takvo povezivanje poljoprivrede i posjetiteljske ponude posebno je zanimljivo za Hvar, čija se gospodarska prepoznatljivost često povezuje s turizmom, premda otok ima i dugu poljoprivrednu tradiciju. Nova namjena nekadašnje vinarije trebala bi pridonijeti upravo snažnijem povezivanju otočnih proizvođača i tržišta.

Projekt povezan s budućnošću Starogradskog polja

Posebnu vrijednost cijeloj priči daje položaj kompleksa u prostoru povezanom sa Starogradskim poljem, jednim od najvažnijih kulturnih krajolika u Hrvatskoj. Projekt je u ranijim gradskim dokumentima opisan kao način ponovnog korištenja zapuštenog prostora i poticanja poljoprivrednog potencijala tog područja. Starogradsko polje, poznato po antičkoj parcelaciji i dugom kontinuitetu poljoprivredne uporabe, upisano je na UNESCO-ov Popis svjetske baštine, zbog čega budući zahvati zahtijevaju osobito pažljivo planiranje.

Grad Stari Grad ranije je objavio da je za uređenje zgrade bivše vinarije kroz program za otoke dodijeljeno 1.985.000 eura. Taj podatak daje financijski okvir širem razvojnom projektu, dok novi ugovor od 41.200 eura predstavlja konkretan trošak izrade projektne dokumentacije. Hoće li se ranije predviđeni iznos i svi planirani sadržaji zadržati u konačnom rješenju, potrebno je potvrditi nakon dovršetka novih projekata.

Kada bi mogao početi novi život stare vinarije?

Ugovor za projektiranje predstavlja važan administrativni i stručni korak, ali ne znači da je gradnja već započela. U sljedećoj fazi bit će potrebno definirati konačan projekt, potrebne dozvole, plan financiranja i izvođenja radova. Javnosti bi pritom bilo posebno zanimljivo predstaviti arhitektonske vizualizacije i objasniti kako će objekt funkcionirati nakon završetka ulaganja.

Najvažnije pitanje za otočne poljoprivrednike jest hoće li budući centar doista omogućiti pristupačniju preradu, testiranje, pakiranje i prodaju njihovih proizvoda. Ako se planirani sadržaji ostvare, projekt bi mogao predstavljati novu razvojnu priliku za poljoprivredu otoka Hvara, ali i za povezivanje proizvođača s drugih dalmatinskih otoka. Konkretni uvjeti korištenja buduće infrastrukture zasad nisu objavljeni i bit će jedan od ključnih elemenata koje treba definirati prije njezina otvaranja.