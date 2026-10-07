Veliki problemi s Woltom: Narudžbe ne prolaze, oglasili se iz kompanije

Wolt ima velikih problema sa sustavom zbog kojih korisnici ne mogu normalno naručivati hranu i druge proizvode. Problemi su zabilježeni u Hrvatskoj, ali, prema dostupnim informacijama, bilježe se u drugim zemljama u kojima posluje Wolt.

Problem, koji očito nije lokalnog karaktera, traje najmanje sat i pol vremena.

Što kažu iz Wolta

Za Index su se oglasili iz Wolta. Kazali su kako su zabilježene tehničke poteškoće zbog kojih je u nekim regijama Europe trenutačno ograničeno naručivanje.

"Tijekom dana zabilježene su tehničke poteškoće na Wolt platformi, zbog kojih je u pojedinim regijama privremeno ograničena mogućnost naručivanja. Naši timovi intenzivno rade na otklanjanju poteškoća i stabilizaciji rada platforme kako bi sve usluge što prije ponovno bile u potpunosti dostupne. Wolt primjenjuje visoke standarde zaštite i sigurnosne protokole, a tehničke poteškoće odnose se isključivo na dostupnost pojedinih funkcionalnosti platforme. Našim korisnicima i partnerima zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju“, poručili su iz Wolta.

"Javili su mi iz restorana da ništa ne radi, da 30 narudžbi čeka dostavljače"

Indexu se javila čitateljica koja kaže da joj narudžba nije stigla, a iz restorana su joj rekli da Woltov sustav ne radi.

"Srušio se Woltov sustav, ne isporučuju ništa, ali ni ne javljaju korisnicima. Meni su javili iz restorana da ništa ne radi, da 30 narudžbi čeka dostavljače i nitko ne dolazi", rekla je.

Korisnicima u aplikaciji piše da je dostava moguća iz bližih restorana no i za njih piše ili da nisu dostupni ili da je moguće samo osobno preuzimanje.

Problem i u drugim državama

Da problem nije ograničen na Hrvatsku pokazuju i izvještaji iz drugih država. Mađarski Blikk objavio je danas oko 13:50 da je Wolt prestao raditi u cijeloj Mađarskoj.

Korisnici ondje ne mogu slati narudžbe, a aplikacija i internetska stranica brojne restorane i trgovine prikazuju kao zatvorene.

Uzrok problema zasad nije poznat niti je poznato kada bi sustav mogao ponovno normalno proraditi.

Wolt je i ranije ove godine imao nekoliko većih kvarova. U svibnju je zabilježen globalni prekid tijekom kojeg korisnici dulje od sat vremena nisu mogli normalno naručivati.