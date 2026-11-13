Veliki problemi s Microsoftom: Outlook i Teams satima nisu radili, pogođene institucije i tvrtke diljem svijeta

Veliki tehnički problemi pogodili su Microsoftove internetske usluge u četvrtak, a poteškoće su se nastavile i tijekom petka u pojedinim dijelovima svijeta.

Najveći problemi zabilježeni su kod usluga povezanih s platformom Exchange Online, koja omogućuje korištenje elektroničke pošte, kalendara, kontakata i upravljanje zadacima.

Zbog prekida rada korisnici su imali poteškoća s pristupom Outlooku i pojedinim funkcijama Microsofta 365, dok su ostale usluge nastavile normalno funkcionirati.

Više od 130.000 prijava problema u SAD-u

Razmjere prekida rada pokazuju i podaci internetske stranice Downdetector, koja prati prijave poteškoća s internetskim servisima.

Na vrhuncu problema, u četvrtak poslijepodne, u Sjedinjenim Američkim Državama zabilježeno je više od 130.000 prijava poteškoća s Outlookom.

Problemi nisu bili ograničeni samo na američko tržište.

Prekidi rada pojedinih Microsoftovih usluga zabilježeni su i u azijsko-pacifičkoj regiji, uključujući Indiju, Australiju i Japan, gdje su korisnici poteškoće prijavljivali u ranim jutarnjim satima petka prema lokalnom vremenu.

S obzirom na to da Microsoftove platforme svakodnevno koriste brojne tvrtke i državne institucije, prekid je izazvao ozbiljne probleme u poslovnoj komunikaciji i svakodnevnom radu.

Microsoft: Oporavak sustava ne ide očekivanom brzinom

Microsoft je tijekom prekida objavio da je niz njegovih poslužitelja neočekivano postao nedostupan.

Iz tvrtke su pritom naglasili kako problem nije povezan s povećanim internetskim prometom.

Kako bi ponovno uspostavili normalan rad, stručnjaci su postupno obnavljali rad pogođenih poslužitelja i preusmjeravali promet na alternativne sustave.

Međutim, prema posljednjim dostupnim informacijama iz dostavljenog izvješća, otklanjanje poteškoća nije napredovalo očekivanom brzinom.

Zbog toga su pojedini korisnici i dalje imali problema s pristupom Microsoftovim uslugama.

Je li riječ o kibernetičkom napadu?

Veliki prekid rada otvorio je i pitanje mogućeg kibernetičkog napada, no australske vlasti poručile su da Microsoft zasad ne smatra kako je riječ o takvom incidentu.

Australski ministar unutarnjih poslova i kibernetičke sigurnosti Tony Burke izjavio je da bi uzrok mogao biti povezan s tehničkim problemom sličnim onome koji je 2024. godine pogodio sustave tvrtke CrowdStrike.

„Vjeruju da je situacija na neki način slična onome što smo vidjeli u slučaju tvrtke CrowdStrike, gdje je ažuriranje pošlo po zlu”, rekao je Burke na konferenciji za novinare.

Podsjetimo, kvar povezan s ažuriranjem softvera CrowdStrikea 2024. godine izazvao je jedan od najvećih globalnih informatičkih poremećaja.

Tada su problemi pogodili bolnice, banke, zračne luke i brojne druge organizacije, upozorivši na ranjivost međusobno povezanih tehnoloških sustava.

Ipak, u slučaju aktualnog Microsoftova prekida rada zasad nije potvrđeno da je uzrok neuspjelo ažuriranje softvera.

Pogođeni američki Kongres i australske sigurnosne službe

Razmjeri problema postali su posebno vidljivi nakon što su poteškoće prijavile i važne državne institucije.

Među pogođenim organizacijama našle su se australska obavještajna služba i australska savezna policija.

Probleme je prijavio i Zastupnički dom američkog Kongresa, koji je objavio da su prekidom rada pogođeni njegovi korisnici.

Iz Kongresa su poručili da surađuju s Microsoftom kako bi se poteškoće što prije otklonile.

Takvi slučajevi dodatno pokazuju koliko se rad državnih institucija oslanja na digitalne platforme velikih tehnoloških kompanija.

Probleme osjetili i OpenAI i Anthropic

Prekid rada Microsoftovih usluga nije pogodio samo izravne korisnike Outlooka, Teamsa i Microsofta 365.

Posljedice su osjetile i druge tehnološke kompanije čiji se sustavi povezuju s Microsoftovom infrastrukturom.

Među njima su OpenAI i Anthropic, koji su imali poteškoće s povezivanjem vlastitih usluga s Microsoftovim platformama.