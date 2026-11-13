Veliki problemi s Microsoftom: Outlook i Teams satima nisu radili, pogođene institucije i tvrtke diljem svijeta

Veliki tehnički problemi pogodili su Microsoftove internetske usluge u četvrtak, a poteškoće su se nastavile i tijekom petka u pojedinim dijelovima svijeta.
Najveći problemi zabilježeni su kod usluga povezanih s platformom Exchange Online, koja omogućuje korištenje elektroničke pošte, kalendara, kontakata i upravljanje zadacima.
Zbog prekida rada korisnici su imali poteškoća s pristupom Outlooku i pojedinim funkcijama Microsofta 365, dok su ostale usluge nastavile normalno funkcionirati.
Više od 130.000 prijava problema u SAD-u
Razmjere prekida rada pokazuju i podaci internetske stranice Downdetector, koja prati prijave poteškoća s internetskim servisima.
Na vrhuncu problema, u četvrtak poslijepodne, u Sjedinjenim Američkim Državama zabilježeno je više od 130.000 prijava poteškoća s Outlookom.
Problemi nisu bili ograničeni samo na američko tržište.
Prekidi rada pojedinih Microsoftovih usluga zabilježeni su i u azijsko-pacifičkoj regiji, uključujući Indiju, Australiju i Japan, gdje su korisnici poteškoće prijavljivali u ranim jutarnjim satima petka prema lokalnom vremenu.
S obzirom na to da Microsoftove platforme svakodnevno koriste brojne tvrtke i državne institucije, prekid je izazvao ozbiljne probleme u poslovnoj komunikaciji i svakodnevnom radu.
Microsoft: Oporavak sustava ne ide očekivanom brzinom
Microsoft je tijekom prekida objavio da je niz njegovih poslužitelja neočekivano postao nedostupan.
Iz tvrtke su pritom naglasili kako problem nije povezan s povećanim internetskim prometom.
Kako bi ponovno uspostavili normalan rad, stručnjaci su postupno obnavljali rad pogođenih poslužitelja i preusmjeravali promet na alternativne sustave.
Međutim, prema posljednjim dostupnim informacijama iz dostavljenog izvješća, otklanjanje poteškoća nije napredovalo očekivanom brzinom.
Zbog toga su pojedini korisnici i dalje imali problema s pristupom Microsoftovim uslugama.
Je li riječ o kibernetičkom napadu?
Veliki prekid rada otvorio je i pitanje mogućeg kibernetičkog napada, no australske vlasti poručile su da Microsoft zasad ne smatra kako je riječ o takvom incidentu.
Australski ministar unutarnjih poslova i kibernetičke sigurnosti Tony Burke izjavio je da bi uzrok mogao biti povezan s tehničkim problemom sličnim onome koji je 2024. godine pogodio sustave tvrtke CrowdStrike.
„Vjeruju da je situacija na neki način slična onome što smo vidjeli u slučaju tvrtke CrowdStrike, gdje je ažuriranje pošlo po zlu”, rekao je Burke na konferenciji za novinare.
Podsjetimo, kvar povezan s ažuriranjem softvera CrowdStrikea 2024. godine izazvao je jedan od najvećih globalnih informatičkih poremećaja.
Tada su problemi pogodili bolnice, banke, zračne luke i brojne druge organizacije, upozorivši na ranjivost međusobno povezanih tehnoloških sustava.
Ipak, u slučaju aktualnog Microsoftova prekida rada zasad nije potvrđeno da je uzrok neuspjelo ažuriranje softvera.
Pogođeni američki Kongres i australske sigurnosne službe
Razmjeri problema postali su posebno vidljivi nakon što su poteškoće prijavile i važne državne institucije.
Među pogođenim organizacijama našle su se australska obavještajna služba i australska savezna policija.
Probleme je prijavio i Zastupnički dom američkog Kongresa, koji je objavio da su prekidom rada pogođeni njegovi korisnici.
Iz Kongresa su poručili da surađuju s Microsoftom kako bi se poteškoće što prije otklonile.
Takvi slučajevi dodatno pokazuju koliko se rad državnih institucija oslanja na digitalne platforme velikih tehnoloških kompanija.
Probleme osjetili i OpenAI i Anthropic
Prekid rada Microsoftovih usluga nije pogodio samo izravne korisnike Outlooka, Teamsa i Microsofta 365.
Posljedice su osjetile i druge tehnološke kompanije čiji se sustavi povezuju s Microsoftovom infrastrukturom.
Među njima su OpenAI i Anthropic, koji su imali poteškoće s povezivanjem vlastitih usluga s Microsoftovim platformama.