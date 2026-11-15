Veliki problemi na ulasku u Hrvatsku! Pao informacijski sustav, putnici iz BiH ne mogu prijeći granicu

Putnici koji iz Bosne i Hercegovine putuju u Hrvatsku trenutačno ne mogu prijeći granicu zbog pada informacijskog sustava na hrvatskim graničnim prijelazima, a već su se počele stvarati prometne gužve. U tijeku je otklanjanje kvara.

Zasad nije poznato kada će sustav ponovno proraditi, piše Klix.

„Zbog pada sustava na graničnim prijelazima u Hrvatskoj onemogućen je prelazak granice iz Bosne i Hercegovine”, kratko su objavili iz BIHAMK-a.

Snimke kamera HAK-a i BIHAMK-a pokazuju da su se na graničnim prijelazima prema Hrvatskoj već stvorile kolone vozila.

Na snimkama HAK-ovih kamera oko 10.57 sati vidljive su duge kolone automobila i autobusa koji čekaju ulazak u Hrvatsku na graničnim prijelazima Slavonski Brod, Svilaj i Gornji Varoš, nasuprot Bosanskom Brodu, Odžaku i Gradišci.

Pad informacijskog sustava na graničnim prijelazima nije novost. Krajem studenoga prošle godine sustav Granične policije Bosne i Hercegovine prestao je raditi u 12.10 sati, zbog čega je promet bio obustavljen na graničnim prijelazima prema Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj.

Tada su najveći zastoji zabilježeni na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Gradina, a sustav je ponovno proradio oko 14.50 sati.