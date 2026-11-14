Veliki problem za obnovu splitske Rive? Stigle samo dvije ponude, obje skuplje od planiranog! Razlika među njima čak 2,24 milijuna eura

Jedan od najiščekivanijih zahvata u središtu Splita suočio se s prvom ozbiljnom financijskom preprekom. Za rekonstrukciju središnjeg dijela splitske Rive pristigle su samo dvije ponude, a obje su više od procijenjene vrijednosti radova. Elektroničko otvaranje ponuda održano je u petak, 13. studenoga, a rezultati pokazuju koliko se očekivanja naručitelja i cijene koje nude izvođači mogu razlikovati.

Grad Split procijenio je vrijednost nabave na 4.004.378,66 eura bez PDV-a. Međutim, nijedan od dvaju ponuditelja nije se približio toj brojci. Razlika između jeftinije i skuplje ponude iznosi čak 2,24 milijuna eura, što otvara pitanje konačne cijene zahvata, ali i izvora njegova financiranja.

Tvrtka iz Slavonskog Broda gotovo 700 tisuća eura iznad procjene

Najnižu ponudu dostavila je tvrtka Sitolor iz Slavonskog Broda, koja je za radove ponudila 4.701.682,75 eura bez PDV-a. To je približno 697 tisuća eura, odnosno 17,4 posto više od iznosa koji je Grad naveo u procjeni.

Druga ponuda stigla je od zajednice splitskih tvrtki Lavčević i Lavčević inženjering, a iznosi 6.942.165 eura bez PDV-a. Ona je od procjene viša za gotovo 2,94 milijuna eura, odnosno približno 73,4 posto.

Kada se tim iznosima pridoda PDV, ponuda Sitolora prelazi 5,87 milijuna eura, dok ponuda splitskih tvrtki doseže gotovo 8,68 milijuna eura. Pritom treba naglasiti da je riječ o ponudama, a ne o ugovorenoj cijeni, jer postupak izbora izvođača još nije dovršen.

Što će se sve mijenjati na Rivi?

Splitska Riva posljednji je put temeljito uređena 2007. godine, kada je dobila današnji prepoznatljiv izgled. Gotovo dva desetljeća poslije na dijelovima površine vidljiva su brojna oštećenja, od napuknutih i okrhnutih betonskih ploča do znatnije dotrajalih dijelova popločenja.

Rekonstrukcija bi trebala obuhvatiti sanaciju oštećenih površina, novu rasvjetu, prilagodbu ugostiteljskih terasa te uklanjanje postojećih metalnih nosača tendi. Riječ je o konstrukcijama koje su među Splićanima već godinama poznate pod neslužbenim nazivom „vješala” i koje su često bile predmet rasprava o izgledu najpoznatije gradske šetnice.

Zahvatu na površini prethode radovi na kanalizacijskoj infrastrukturi. Dodatnu složenost donosi činjenica da se radovi odvijaju u povijesnoj jezgri grada, gdje je tijekom zemljanih zahvata potreban arheološki nadzor.

Šest mjeseci radova, ali kada će početi?

Prema dokumentaciji javne nabave, planirani rok izvođenja iznosi šest mjeseci od uvođenja izvođača u posao, bez eventualnih dodatnih arheoloških radova. To znači da će termin početka biti posebno važan, s obzirom na intenzivno korištenje Rive tijekom turističke sezone.

Rekonstrukcija ovog dijela grada nije običan komunalni zahvat. Riva je svakodnevni prostor okupljanja građana, mjesto brojnih javnih manifestacija i jedna od najposjećenijih turističkih lokacija u Hrvatskoj. Svaki dulji zastoj, privremeno zatvaranje dijelova šetnice ili ograničenje rada ugostiteljskih objekata izravno bi utjecali na život grada.

Hoće li Grad osigurati dodatna sredstva?

Sada slijede pregled i ocjena pristiglih ponuda, nakon čega Grad može donijeti odluku o izboru izvođača ili poduzeti druge korake predviđene propisima o javnoj nabavi. Činjenica da je ponuda najniža ne znači automatski da je ponuditelj već dobio posao.

Posebno će biti zanimljivo vidjeti hoće li Grad prihvatiti financijski izdašniju ponudu od prvotne procjene i kako će takvu odluku obrazložiti. U javnosti se već otvara pitanje je li projekt moguće realizirati bez dodatnog opterećenja gradskih financija.

Splićani obnovu Rive čekaju godinama. No prije nego što radovi započnu, Grad Split mora odgovoriti na dva ključna pitanja: koliko će obnova u konačnici stajati i kada će se zaista početi raditi?