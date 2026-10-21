Veliki preokret za 15 tisuća iznajmljivača! Vlada donosi odluku koja će mnogima značiti spas, ali stiže i nova obveza

Vlada Republike Hrvatske na današnjoj je sjednici prihvatila Nacrt konačnog prijedloga zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, kojim se modernizira zakonodavni okvir za obavljanje ugostiteljske djelatnosti te čini značajan iskorak u borbi protiv neregistriranog poslovanja u turizmu. Uvođenjem jedinstvenog registracijskog broja za smještajne jedinice iznajmljivača koje se oglašavaju putem internetskih platformi, digitalizacijom upravnih postupaka te jačanjem mehanizama nadzora stvaraju se uvjeti za veću transparentnost tržišta, učinkovitiju kontrolu zakonitosti poslovanja i ravnopravnije uvjete za sve pružatelje ugostiteljskih usluga. Jedna od važnijih novosti je i produljenje važenja privremenih rješenja do 31. prosinca 2030. godine, što je bio i jedan od zahtjeva udruga obiteljskih iznajmljivača u turizmu.

„Ovim zakonom nastavljamo stvarati uređenije, transparentnije i konkurentnije tržište turističkog smještaja, uz istodobno pojednostavljenje administrativnih postupaka i zaštitu svih koji posluju zakonito. Posebno smo vodili računa o našim obiteljskim iznajmljivačima te smo važenje privremenih rješenja, koja su prema sadašnjim rokovima trebala prestati važiti krajem ove godine, produljili za dodatne četiri godine, do kraja 2030. godine. Naš je cilj zaštititi egzistenciju obiteljskih iznajmljivača, očuvati kontinuitet njihova poslovanja i omogućiti im dovoljno vremena za legalizaciju objekata i ishođenje trajnih rješenja. Riječ je o važnoj mjeri, posebno kada uzmemo u obzir da je krajem 2024. godine oko 15 tisuća iznajmljivača poslovalo na temelju privremenih rješenja. Time štitimo obiteljske prihode i osiguravamo pravnu sigurnost iznajmljivača, ali istodobno uvodimo i dodatne obveze nadležnih tijela kako bismo potaknuli konačno rješavanje ovog pitanja. Želimo osigurati jasna pravila i kvalitetnije uvjete poslovanja za sve sudionike na tržištu“, izjavio je ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

Zakonom se propisuje obveza nadležnih županijskih tijela da prikupljaju podatke o riješenim predmetima te Ministarstvu turizma i sporta jednom godišnje, do 30. lipnja, dostavljaju podatke o broju privremenih rješenja za prethodnu godinu.

Dodatno, ovim Zakonom uspostavlja se jedinstveni sustav registracije iznajmljivača, čime će se omogućiti učinkovitija razmjena podataka s internetskim platformama, bolji nadzor nad tržištem i suzbijanje neregistriranog iznajmljivanja. Primjena odredbi o registracijskom broju i razmjeni podataka predviđena je od 1. svibnja 2027. godine kako bi se omogućila odgovarajuća prilagodba novom sustavu.

Uz digitalizaciju upravnih postupaka kroz sustav eTurizam, Zakonom se predviđa i povećanje prekršajnih sankcija, proširenje nadzornih ovlasti te se omogućuje izdavanje rješenja za obavljanje djelatnosti putem obrta ili trgovačkog društva za sobe, apartmane i studio-apartmane u obiteljskim kućama, pod propisanim uvjetima.

Nacrt konačnog prijedloga zakona o ugostiteljskoj djelatnosti upućuje se u daljnju proceduru Hrvatskog sabora na drugo čitanje.