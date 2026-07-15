Veliki preokret u Solinu: Cemex odustaje od projekta skladištenja troske

Tvrtka Cemex odustala je od daljnje procedure ishođenja potrebnih dozvola za skladištenje većih količina troske u tupinolomu, objavio je gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević.

Kako je naveo, o toj je odluci u utorak izvijestio gradske vijećnike, a potom i javnost putem društvenih mreža.

Prema njegovim riječima, Cemex je službenim dopisom obavijestio Grad Solin da odustaje od daljnjeg postupka ishođenja građevinske, uporabne i okolišne dozvole za projekt skladištenja troske u tupinolomu.

Ninčević je pritom istaknuo kako je posljednjih mjeseci u javnosti bilo mnogo netočnih informacija vezanih uz ovu temu, zbog čega se, smatra, među građanima stvorila nepotrebna zabrinutost.

– Nažalost, o ovoj temi u javnost je pušteno puno netočnih informacija koje su potaknule stvaranje panike oko situacija koje često nisu imale nikakve poveznice s troskom, ali su joj zbog panike pripisivane – poručio je.

Gradonačelnik je zahvalio upravi Cemexa što je, kako navodi, prihvatila zahtjev Grada Solina i uvažila zabrinutost građana.

– Hvala upravi Cemexa na razumijevanju i promjeni načina poslovanja te što je pozitivno odgovorila na zahtjev Grada Solina i uvažila zabrinutost građana – zaključio je Ninčević.