Veliki preokret u pregovorima o miru? Zelenski iznio iznenađujuću američku ideju

Američki pregovarači iznijeli su ideju prema kojoj bi Ukrajina povukla svoje preostale snage iz istočne regije Donbasa u zamjenu za članstvo u NATO-u, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Sjedinjene Američke Države nisu potvrdile njegove navode. Jedan američki dužnosnik izjavio je za BBC da se „i dalje razmatraju brojne ideje, ali svaki konačni sporazum morat će prihvatiti obje strane”.

Zelenskijeve izjave uslijedile su nakon što su se američki izaslanici sastali s njim i ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, u sklopu američkih nastojanja da se okonča rat između dviju zemalja.

Kijev već dugo nastoji postati član NATO-a, no tome su se dosad protivili SAD i pojedine druge zemlje. Rusija je, s druge strane, više puta poručila da joj je neprihvatljivo da još jedna država na njezinoj granici postane članica Sjevernoatlantskog saveza.

Rusija je u veljači 2022. pokrenula invaziju na Ukrajinu i trenutačno kontrolira veći dio industrijske regije Donbasa. Zelenski je dosad ustrajno ponavljao da Ukrajina nije spremna odreći se svojeg suverenog teritorija.

„Amerikanci su otvorili pitanje: 'Što ako Ukrajina uđe u NATO? Bi li se Ukrajina povukla iz Donbasa?' To je prvi put da je takvo pitanje postavljeno”, rekao je Zelenski u izjavi koju je njegov ured objavio u subotu.

Dodao je da bi konkretan prijedlog, ako bi uključivao sigurnosna jamstva, izostanak bilo kakvih ograničenja za ukrajinsku vojsku te financijska sredstva za obnovu zemlje, bio spreman iznijeti pred građane na referendumu.

Američki izaslanici Jared Kushner i Steve Witkoff u četvrtak su otputovali u irski glavni grad Dublin kako bi se sastali sa Zelenskim, nakon što su prethodno u Moskvi održali razgovore s Putinom.

Rusija ne odustaje od svojih zahtjeva

Izjave Putina i dužnosnika Kremlja upućuju na zaključak da se rusko stajalište o ratu nije promijenilo.

Moskva je ranije kao uvjete za postizanje mirovnog sporazuma zahtijevala ograničavanje veličine ukrajinske vojske, teritorijalne ustupke i zajamčenu neutralnost Ukrajine.

Kijev je te zahtjeve odbacio, uz obrazloženje da bi takva ograničenja ozbiljno oslabila sposobnost zemlje da se obrani od neke buduće invazije.

Osim SAD-a, i druge članice NATO-a suzdržane su prema mogućnosti primanja Ukrajine u Savez. Prema dostupnim informacijama, i sama Ukrajina smatra da je njezino članstvo trenutačno teško ostvarivo, piše BBC.

Kremlj se toj mogućnosti oduvijek žestoko protivio. Protivljenje ulasku Ukrajine u NATO jedan je od razloga koje je Rusija navodila za pokretanje rata.

Moguće je da su američki izaslanici tijekom razgovora zapravo pokušavali ispitati ukrajinske „crvene linije” kada je riječ o teritorijima u Donbasu.

Zelenski je nedavno izjavio da dvojica američkih posrednika smatraju kako bi za postizanje mira bilo dovoljno da se Kijev odrekne dijela teritorija. Prema njegovim riječima, Amerikanci pritom vrše pritisak na Ukrajinu jer žele što prije postići sporazum.

Ukrajina je, međutim, uvjerena da su ruske ambicije znatno veće te već dugo smatra članstvo u NATO-u jedinim pouzdanim jamstvom svoje sigurnosti.

Stoga je moguće i da je Zelenski odlučio javno iznijeti američku ideju kako bi ponovno otvorio raspravu o pitanju za koje se smatralo da je gotovo zaključeno.

U svojim najnovijim izjavama rekao je da se ta mogućnost sada ponovno „vratila na dnevni red”, kao dio „iznimno teške rasprave” o europskoj sigurnosti.

Čini se da je riječ i o ukrajinskom odgovoru na ponovno zaoštravanje ruskih stajališta. Moskva sada govori o „novoj europskoj sigurnosnoj arhitekturi”, izrazu koji Rusija već dugo koristi zagovarajući sigurnosni poredak u kojem bi NATO imao slabiju ulogu.

Upravo je to pitanje, prema svemu sudeći, bilo u središtu najnovijeg kruga razgovora između Ukrajine, Rusije i SAD-a, održanih ovog tjedna u Abu Dhabiju.

Kushner poziva na povjerljivost pregovora

Samo nekoliko sati nakon Zelenskijevih izjava Jared Kushner pokušao je, čini se, ublažiti očekivanja da bi SAD mogao ponuditi Ukrajini članstvo u NATO-u, naglasivši potrebu za „povjerljivošću” tijekom osjetljivog pregovaračkog procesa.

Rekao je da su u javnost dospjeli „maksimalistički” prijedlozi iz pregovora, praćeni „oštrom političkom retorikom”.

U izjavi koja je zazvučala kao prijekor Kijevu, Kushner je govorio o „privatnim razgovorima” čija je svrha istražiti nove mogućnosti za okončanje onoga što je nazvao „strašnim ratom”.

Izrazio je nadu da bi takve ideje mogle dovesti do novih prijedloga ili značajnog pomaka u pregovorima.

Rusija trenutačno okupira približno petinu ukrajinskog teritorija, uključujući veći dio Donecke i Luhanske oblasti, koje zajedno čine regiju Donbas.

Moskva ponovno inzistira na tome da neće pristati na prekid vatre dok se ne postigne konačni mirovni sporazum. Prema ruskim zahtjevima, takav bi sporazum morao uključivati ukrajinsko odricanje od kontrole nad preostalim dijelovima Donbasa koje ruske snage još nisu zauzele, kao i nad poluotokom Krimom, koji je Moskva nezakonito anektirala 2014. godine.

Napetosti između Washingtona i Kijeva

Najnoviji krug pregovora uslijedio je nakon razdoblja napetih odnosa između Kijeva i Washingtona zbog ukrajinskih napada na naftna postrojenja duboko na ruskom teritoriju.

Američki predsjednik Donald Trump zatražio je od Ukrajine da privremeno obustavi te napade kako bi se omogućila opskrba ruskim dizelskim gorivom i ublažio rast cijena goriva na svjetskom tržištu.

Zelenski je potom optužio američke dužnosnike da ograničavaju ukrajinski pristup satelitskoj internetskoj usluzi Starlink, koju ukrajinske snage koriste za koordinaciju obrambenih operacija.

Trump je, pak, izjavio da je „vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika” te pozvao na održavanje novih izbora.

Izbori u Ukrajini trenutačno se ne održavaju zbog ratnog stanja. Međutim, Zelenski je ranije izjavio da je spreman organizirati izbore u roku od nekoliko mjeseci nakon postizanja mirovnog sporazuma.

Također je poručio da bi bio spreman odreći se predsjedničke dužnosti u zamjenu za članstvo Ukrajine u NATO-u.