Nogometaši Jadrana Luke Ploče ostvarili su veliku pobjedu u 13. kolu 1. NL. Na stadionu Jadranovo u Pločama svladali su vinkovačku Cibaliju rezultatom 2:1, iako su gosti prvi stigli do vodstva. Momčad koju s klupe vodi iskusni Mišo Krstičević pokazala je karakter te preokretom došla do iznimno važnih bodova u borbi za sam vrh prvenstvene ljestvice.

Cibalia povela, Jadran brzo uzvratio

Gosti su poveli u 35. minuti pogotkom Gabrijela Bobana, no njihovo slavlje nije dugo trajalo. Samo šest minuta poslije, u 41. minuti, David Karačić zatresao je mrežu Cibalije i vratio utakmicu na početak. Na odmor se tako otišlo s rezultatom 1:1, a odluka o pobjedniku pala je u nastavku susreta.

Ključni trenutak utakmice dogodio se u 59. minuti, kada je Leonardo Petrović postigao pogodak za potpuni preokret Jadrana i vodstvo 2:1. Pokazalo se da je upravo taj pogodak bio dovoljan za pobjedu domaće momčadi, koja je sačuvala prednost do posljednjeg sučeva zvižduka.

Jadran skočio na drugo mjesto, vodeća Mladost bježi samo tri boda!

Ovom pobjedom Jadran Luka Ploče napravio je važan iskorak na prvenstvenoj ljestvici. Momčad Miše Krstičevića sada zauzima drugo mjesto s 23 osvojena boda, dok vodeća Mladost Ždralovi ima 26 bodova.

Pločani tako za liderom prvenstva zaostaju samo tri boda, čime dodatno potvrđuju svoje ambicije u borbi za sam vrh. S druge strane, Cibalia je nakon poraza u Pločama ostala na petom mjestu s 19 bodova iz 13 odigranih utakmica. Velika je ovo pobjeda za Jadran i trenera Mišu Krstičevića, čija momčad nastavlja nizati vrijedne rezultate i ozbiljno konkurirati najboljim sastavima lige.