Veliki preokret u Kaštelima: Poništen natječaj za zbrinjavanje otpada! Planirali 330.000 eura, ponude išle do gotovo milijun

Novi obrat u priči o zbrinjavanju glomaznog otpada u Kaštelima. Nakon što su na javni natječaj pristigle ponude višestruko veće od očekivanih, gradska komunalna tvrtka Zeleno i modro odlučila je poništiti postupak javne nabave.

Riječ je o poslu za koji je bila predviđena vrijednost od 330.000 eura bez PDV-a, no nijedna od tri pristigle ponude nije se približila tom iznosu.

Najniža ponuda iznosila je čak 704.000 eura, dok je najskuplja dosegnula 990.000 eura bez PDV-a.

Time je otvoreno pitanje koliko će Kaštela ubuduće morati izdvajati za preuzimanje i zbrinjavanje glomaznog otpada.

Računali na 150 eura po toni, ponuditelji tražili do 450

Prema podacima iz postupka javne nabave, tvrtka Zeleno i modro godišnje prikupi približno 2200 tona glomaznog otpada.

Riječ je o starom namještaju, madracima, krupnim predmetima i drugom otpadu koji se zbog veličine ne može odlagati u redovne komunalne spremnike.

U početnoj procjeni vrijednosti posla računalo se na trošak od približno 150 eura po toni, no pristigle ponude pokazale su znatno drukčije tržišne cijene.

Ponuditelji su tražili od 320 do 450 eura po toni, što znači da je već najniža ponuda bila više nego dvostruko veća od procijenjenog troška.

U odluci o poništenju postupka navedeno je da naručitelj za takve iznose nema osigurana sredstva.

Najjeftinija ponuda nije bila i najbolje rangirana

Na natječaj su pristigle ponude triju tvrtki.

Saubermacher-EKP iz Splita ponudio je 704.000 eura bez PDV-a, Adriatic-Blizna iz Prgometa 767.800 eura, dok je Eko-Flor Plus iz Oroslavja dostavio ponudu od 990.000 eura.

Zanimljivo je da, unatoč najnižoj ponuđenoj cijeni, Saubermacher-EKP nije bio najbolje rangiran.

Razlog je način bodovanja, prema kojem su se uz cijenu vrednovali i udaljenost lokacije na koju bi se otpad predavao te povezani logistički uvjeti.

Najbolje je rangirana ponuda tvrtke Adriatic-Blizna, vrijedna 767.800 eura bez PDV-a.

Međutim, i taj je iznos bio čak 437.800 eura veći od procijenjene vrijednosti nabave.

Postupak je poništen. Što sada?

Odluka o poništenju znači da u ovom postupku nije odabran izvođač s kojim bi se sklopio planirani ugovor za godišnje preuzimanje i zbrinjavanje glomaznog otpada.

Ponuditelji imaju pravo na žalbu u zakonom propisanom roku.

Za gradsku komunalnu tvrtku sada se otvara pitanje sljedećeg koraka. Hoće li biti raspisan novi natječaj s drukčijom procijenjenom vrijednošću, hoće li se mijenjati organizacija zbrinjavanja ili će biti potrebno osigurati dodatna sredstva?

Zasad nema potvrde da će zbog poništenja natječaja građanima porasti računi za odvoz otpada. Takvu odluku ne treba izjednačavati s povećanjem ponuđenih cijena na javnoj nabavi.

Velik financijski izazov za komunalni sustav

Dalmacija Danas već je izvijestila o velikoj razlici između procijenjene vrijednosti nabave i pristiglih ponuda, a poništenje postupka sada pokazuje da problem nije ostao samo na razini neočekivano visokih cijena.

Ako se u budućem postupku ponove slični iznosi, godišnji trošak zbrinjavanja glomaznog otpada mogao bi biti višestruko veći od prvotno planiranog.

U okolnostima sve većih troškova gospodarenja otpadom, to predstavlja ozbiljan izazov za financiranje komunalnog sustava.

Ključno će biti doznati kako Zeleno i modro namjerava osigurati kontinuitet zbrinjavanja otpada i na koji će način financirati budući ugovor, a da pritom usluga za građane ostane dostupna i funkcionalna.