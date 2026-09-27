Veliki preokret u Gornjem Sitnom: Nezavisna lista uvjerljivo pobijedila HDZ-DP, osvojila pet od sedam mandata

Veliki izborni preokret dogodio se večeras u Gornjem Sitnom. Nezavisna lista grupe birača predvođena Jaskom Peričić osvojila je 128 glasova, dok je koalicijska lista HDZ-a i Domovinskog pokreta, koju je predvodio Ante Gabrić, dobila 64 glasa. Takav rezultat nezavisnoj listi donosi pet od sedam mjesta u Vijeću Mjesnog odbora, a HDZ-DP-u dva.

Riječ je o rezultatu koji posebno odjekuje jer je Gornje Sitno godinama bilo područje snažne potpore HDZ-u. Na ovogodišnjim izborima birači su ondje imali samo dvije liste: HDZ-DP i listu grupe birača Jaske Peričić. Na nezavisnoj listi, uz Peričić, bili su Denis Bratim, Ivo Gruica, Mirko Gruica, Roko Bratim, Vedran Bartulin i Laureen Penjak.

„Nismo protiv nikoga, samo smo za Sitno“

Nakon objave rezultata, član pobjedničke liste Denis Bratim kazao je da očekuju kvalitetnu suradnju s gradskom upravom.

– Nismo mi protiv nikoga, samo smo za Sitno – poručio je, navodeći niz problema za koje smatraju da su se godinama gomilali, od komunalne infrastrukture do izostanka ulaganja i odgovora na pitanja mještana.

Jaska Peričić među prioritetima je navela prostor za ispraćaj pokojnika, potporni zid u Širotkovićima, uređenje cesta, potporu obiteljima, obnovu mjesnog doma, ponovno otvaranje trgovine i poboljšanje infrastrukture.

Samo dva dana prije izbora govorili o ilegalnom nasipanju na Mosoru

Jedna od tema koja je posljednjih godina izazivala nezadovoljstvo dijela stanovnika Gornjeg Sitnog nalazi se svega nekoliko kilometara od mjesta – golema parcela ispod Zvjezdanog sela Mosor na kojoj je utvrđeno nezakonito odlaganje materijala.

Dalmacija Danas prije samo dva dana ponovno je obišla tu lokaciju. Državni inspektorat ranije je utvrdio nezakonito odlaganje kamena i zemlje, dok su ranija istraživanja Dalmacije Danas i prijave institucije More i Krš dokumentirali i komunalni, plastični te elektronički otpad. Inspektorat je u najnovijem odgovoru naveo da je s lokacije uklonjen velik dio građevinskog otpada iz iskopa te da je nasuta plodna zemlja, uz napomenu da je inspekcijsko postupanje i dalje u tijeku.

Lokacija se nalazi tik ispod Zvjezdanog sela Mosor i unutar područja ekološke mreže Natura 2000. Posljednjih mjeseci tegljači više ne dovoze materijal, ali su se na istoj velikoj čestici pojavili novi, široki putevi. Mještani s kojima je razgovarala Dalmacija Danas kazali su da službene informacije o tome što se ondje planira nisu dobili.

Bratim: Zbog svega sam se uključio u lokalnu politiku

Upravo je Denis Bratim, drugi kandidat na pobjedničkoj nezavisnoj listi, u razgovoru za Dalmaciju Danas rekao da ga je i situacija na toj parceli potaknula na politički angažman.

Govorio je kako je nasipanje zaustavljeno, ali da mještani i dalje nemaju jasne informacije o novim radovima i putevima koji su napravljeni na zemljištu.

– Nitko nam ne zna ili ne želi reći o čemu je riječ – rekao nam je tada Bratim.

Mještani su ranije tražili očitovanja institucija o nasipanju, a pitanje potpune sanacije i sadržaja materijala koji je ondje završio i dalje nije do kraja razriješeno. Državni inspektorat navodi da postupanje traje.