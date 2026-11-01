Veliki preokret u borbi za naslov prvaka Hrvatske: Hajduk preskočio Dinamo i postao glavni favorit za titulu

Dvanaesto kolo Hrvatske nogometne lige donijelo je veliki preokret u borbi za naslov prvaka. Hajduk je na impresivan način svladao Goricu rezultatom 5:0, dok je Dinamo neočekivano poražen od Rudeša s minimalnih 1:0.

Takav rasplet dodatno je zaoštrio borbu za vrh ljestvice, ali i promijenio statističke prognoze o tome tko će na kraju sezone podignuti trofej namijenjen najboljoj momčadi Hrvatske.

Hajduk sada ima četiri boda prednosti ispred najvećeg rivala, a prema najnovijim izračunima specijalizirane analitičke stranice Football Meets Data, upravo su Splićani preuzeli ulogu prvog favorita za osvajanje prvenstva.

Hajdukove šanse naglo porasle, Dinamove značajno pale

Prema aktualnoj prognozi Football Meets Data, Hajduk sada ima 46 posto izgleda za osvajanje naslova prvaka Hrvatske.

Riječ je o velikom skoku u odnosu na prethodnu procjenu, kada su Bijelima davali 31 posto izgleda za titulu.

Drugim riječima, samo jedno prvenstveno kolo donijelo je Hajduku povećanje od čak 15 postotnih bodova.

S druge strane, Dinamo je doživio značajan pad.

Zagrebačkom klubu sada se daje 43 posto izgleda za osvajanje prvenstva, što je čak 18 postotnih bodova manje nego u prethodnoj prognozi.

Time je Hajduk prvi put u ovoj usporedbi preuzeo prednost pred najvećim konkurentom.

Dinamo's inconsistent form continues with a shock loss to newly promoted Rudes! Hajduk beat Gorica 5-0 and are now 4 pts ahead of Dinamo. Dinamo have a game in hand, but it's a tricky away game at Rijeka. 🏆 1st place probabilities: 46% 🇭🇷 Hajduk Split (+15%)

43% 🇭🇷 Dinamo Zagreb (-18%)

7% 🇭🇷 Rijeka (+2%)

3% 🇭🇷 Varaždin (+1%)

... — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 31, 2026

Dinamo ima utakmicu manje, ali čeka ga teško gostovanje

Iako su brojke trenutačno na strani splitske momčadi, borba za naslov daleko je od završene.

Razlika u statističkim izgledima iznosi samo tri postotna boda, što pokazuje koliko je prvenstvena utrka i dalje neizvjesna.

Važno je naglasiti i da Dinamo ima jednu utakmicu manje od Hajduka.

Modri će zaostali susret odigrati na gostovanju kod Rijeke, gdje ih očekuje zahtjevan zadatak.

Upravo bi rezultat te utakmice mogao ponovno promijeniti odnos snaga na ljestvici, ali i statističke procjene izgleda za osvajanje naslova.

Može li Hajduk zadržati prednost?

Uvjerljiva pobjeda protiv Gorice dala je dodatni zamah Hajduku, koji je iskoristio Dinamov kiks i učvrstio svoju poziciju u prvenstvenoj utrci.

Ipak, statističke prognoze nisu jamstvo konačnog ishoda. One se mijenjaju nakon svakog kola, ovisno o rezultatima, rasporedu i drugim pokazateljima koje analitički modeli uzimaju u obzir.

Za splitske navijače najnoviji izračuni svakako su ohrabrujući, posebno nakon pobjede od čak pet pogodaka razlike.

Standings provided by Sofascore