Veliki preokret oko Osejave, nakon raskida ugovora nova procjena radova doseže 4,4 milijuna eura: Iz projekta izbačeno čak 856 lampi

Jedan od najzanimljivijih komunalnih projekata u Makarskoj ponovno je pred važnom odlukom. Nakon raskida ugovora s prethodno odabranim izvođačem, Grad Makarska najavio je pokretanje nove javne nabave za nastavak uređenja šetnice na Osejavi, a nove brojke pokazuju da bi preostali radovi mogli predstavljati znatno veće financijsko opterećenje nego što se prvotno očekivalo. Procijenjena vrijednost nove nabave iznosi 3,5 milijuna eura bez PDV-a, odnosno čak 4,375 milijuna eura s PDV-om.

Istodobno su u projekt unesene značajne izmjene. Broj planiranih rasvjetnih tijela smanjen je s čak 923 na samo 67, dok će protupožarna infrastruktura biti proširena za dodatnih 850 metara hidrantske mreže i tri nova hidranta. Sve to otvara pitanje kakva će Osejava biti nakon završetka radova, koliko će uređenje na kraju koštati i kada će građani napokon dobiti šetnicu u punoj funkciji. Posebno je zanimljivo što se projekt znatno mijenja upravo u trenutku kada Grad pokušava osigurati nastavak radova i zadržati europsko sufinanciranje.

Prvi ugovor raskinut, nova procjena znatno veća

U prvom postupku javne nabave pristigle su dvije ponude koje su se značajno razlikovale. Ponuda prvotno odabranog izvođača iznosila je 1,47 milijuna eura bez PDV-a, dok je druga pristigla ponuda bila znatno skuplja – 3,13 milijuna eura bez PDV-a. Grad je ugovor s odabranim izvođačem naknadno raskinuo, obrazlažući taj potez neispunjavanjem ugovornih obveza, zbog čega je bilo potrebno pripremiti novi postupak za dovršetak planiranih zahvata.

Sada se priprema nova nabava, čija je procijenjena vrijednost 3,5 milijuna eura bez PDV-a. Usporedba pokazuje da je nova procjena za 2,03 milijuna eura veća od iznosa prvotno odabrane ponude. Ipak, važno je naglasiti da nije riječ o izravno usporedivim ugovorenim cijenama: prva ponuda odnosila se na tadašnji projekt, a nova procjena na preostale radove prema ažuriranom troškovniku. Grad Makarska ističe da je i druga ponuda u prvom postupku bila znatno viša od one koju je odabrao, što prema gradskom tumačenju pokazuje da se stvarni tržišni troškovi nisu mogli procjenjivati samo prema najnižoj ponudi.

Upravo zato ostaje važno pitanje koliko je radova već izvedeno, koliko ih je plaćeno i kolika će biti ukupna konačna cijena cijelog projekta. Tek detaljna usporedba prethodnog i novog troškovnika može pokazati koliko su na povećanje procijenjene vrijednosti utjecale promjene projektnih rješenja, a koliko cijene građevinskih radova i opreme.

Nevjerojatna promjena: Od 923 rasvjetna tijela ostaju samo 67!

Jedna od najuočljivijih izmjena projekta odnosi se na rasvjetu. Prvotno je bilo predviđeno postavljanje čak 850 ugradbenih solarnih podnih svjetiljki te 73 samostojeće solarne LED svjetiljke. Izmijenjenim projektom svih 850 podnih svjetiljki izbačeno je iz planova, dok je broj samostojećih smanjen sa 73 na 67. To znači da je ukupno izostavljeno 856 rasvjetnih tijela, odnosno više od 92 posto prvotno planiranog broja.

Promijenjen je i razmak između preostalih svjetiljki, uz namjeru da se zadrži funkcionalno osvjetljenje šetnice. Takva promjena mogla bi imati značajan utjecaj na izgled Osejave, ali i na opseg zahvata u prirodni prostor. Osejava je jedno od najvrjednijih zelenih područja Makarske, zbog čega je pitanje ravnoteže između uređenja, sigurnosti i očuvanja prirode posebno važno. Smanjenje broja rasvjetnih tijela moglo bi značiti i manje intervencija u prostoru, no stvarni učinci ovisit će o konačnim tehničkim rješenjima i načinu izvođenja radova.

Više od 850 metara dodatne hidrantske mreže

Dok je broj rasvjetnih tijela drastično smanjen, projekt je proširen u drugom važnom dijelu – protupožarnoj zaštiti. Predviđeno je približno 850 metara dodatne hidrantske mreže te postavljanje tri nova hidranta, čime bi se trebali poboljšati uvjeti za intervencije u slučaju požara. Riječ je o zahvatima koji bi trebali povećati sigurnost šumskog područja i olakšati djelovanje vatrogasnih službi, što je posebno važno za Makarsku, čiji su vrijedni prirodni prostori tijekom ljetnih mjeseci izloženi velikom broju posjetitelja, visokim temperaturama i povećanom požarnom riziku.

Iz projekta je, s druge strane, izostavljena prethodno planirana sanitarna mreža. Upravo takve promjene pokazuju da novi projekt nije samo nastavak ranije planiranih radova nego i izmijenjeno tehničko rješenje koje će zahtijevati pažljivu financijsku analizu. Za potpunu ocjenu izmjena bit će važno utvrditi koliko pojedine nove stavke povećavaju troškove, a koliko se ušteda ostvaruje izostavljanjem dijela ranije predviđene opreme i infrastrukture.

Šetnica, odmorišta, igralište i prostor za rekreaciju

Unatoč izmjenama, osnovna namjena projekta ostaje ista. Grad Makarska planira urediti postojeće pješačko-biciklističke staze, četiri odmorišta s pogledom na more, dječje igralište, vježbalište i pripadajuću urbanu opremu. Predviđeno je i uređenje ulaza i izlaza sa šetnice, uključujući pristupne rampe te mjesta namijenjena biciklima. Cilj je povećati dostupnost i sigurnost prostora za šetače, obitelji s djecom, starije osobe, rekreativce i posjetitelje Makarske.

Pritom će biti važno da planirani zahvati ne naruše prirodne vrijednosti Osejave, koja za brojne Makarane predstavlja mnogo više od obične gradske šetnice. Riječ je o zelenom području koje istodobno ima rekreacijsku, krajobraznu i ekološku vrijednost te predstavlja važan dio identiteta grada. Upravo zato konačan izgled šetnice, izbor materijala i količina opreme u prostoru mogu biti jednako važni kao i financijska vrijednost projekta.

Europski novac ipak nije izgubljen, ali rok je sve bliže

Unatoč problemima s prethodnim izvođačem, Grad Makarska objavio je da je osiguran nastavak europskog sufinanciranja kroz projekt GREENPULSE. Rok provedbe produljen je do 30. lipnja 2027. godine, do kada je planiran završetak prve faze uređenja šetnice koja se sufinancira europskim sredstvima. Time je Gradu ostavljen dodatni prostor za provedbu novog postupka nabave i organizaciju nastavka radova, ali vremena za realizaciju nema neograničeno.

To ne znači automatski da su svi radovi na Osejavi obuhvaćeni tim rokom. Upravo zato bit će važno precizno utvrditi što se mora izvesti do kraja lipnja, a što ostaje za eventualne sljedeće faze. Nova javna nabava tek treba pokazati postoje li izvođači spremni preuzeti radove u predviđenim financijskim okvirima i rokovima, a svako novo kašnjenje moglo bi dodatno zakomplicirati dinamiku provedbe.

Koliko će sve na kraju koštati građane Makarske?

Najvažnija financijska pitanja tek čekaju odgovore. Koliko je sredstava već isplaćeno prethodnom izvođaču, koji su radovi doista završeni i kolika je vrijednost neizvedenih radova prema prethodnom ugovoru? Hoće li Grad morati osigurati dodatna vlastita sredstva i kakav će biti konačan odnos europskog sufinanciranja i novca iz gradskog proračuna? Riječ je o pitanjima na koja bi javnost trebala dobiti precizne odgovore, osobito s obzirom na veliki rast procijenjene vrijednosti nove nabave.

Nova procjena od 3,5 milijuna eura bez PDV-a ne smije se poistovjećivati s konačno ugovorenom cijenom, niti se na temelju nje može samostalno izračunati konačan trošak cijelog projekta. Taj će iznos biti jasniji nakon provedbe nabave i odabira izvođača, a konačan financijski rezultat nakon završetka i obračuna radova. Osejava tako ulazi u novu fazu, ali uz bitno drukčija projektna i financijska očekivanja nego na početku. Građanima Makarske sada su najvažniji rokovi, transparentan obračun troškova i jamstvo da će vrijedni prirodni prostor ostati očuvan.