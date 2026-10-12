Veliki preokret nakon sjednice o noćnim klubovima u Splitu! HDZ tvrdio da je zabrana alkohola nezakonita, Ministarstvo ih demantiralo

Nakon burne tematske sjednice Gradskog vijeća Grada Splita, održane u ponedjeljak, 12. listopada, pojavile su se nove informacije koje dovode u pitanje jedan od ključnih argumenata vladajuće većine protiv prijedloga stranke Centar. Kako izvještava novinar Ivan Kaštelan za DNEVNIK.hr, Ministarstvo turizma i sporta potvrdilo je da zakon omogućuje ograničavanje posluživanja alkoholnih pića i na pojedinim dijelovima grada, uz ispunjavanje određenih uvjeta.

Takvo tumačenje otvara pitanje zbog čega je splitska vladajuća većina odbacila prijedlog oporbe pozivajući se upravo na zakonske prepreke.

HDZ tvrdio da bi zabrana pogodila cijeli Split

Tijekom sjednice predstavnici HDZ-a i njihovih koalicijskih partnera odbacili su prijedlog Centra kojim se nastojalo ograničiti točenje alkohola u noćnim klubovima u središtu Splita. Jedan od glavnih argumenata vladajućih bio je da se takva zabrana ne može odnositi samo na određeni dio grada, nego bi morala zahvatiti sve ugostiteljske objekte iste kategorije na području Splita.

HDZ-ov vijećnik Josip Gojak upozorio je da bi takvo ograničenje moglo pogoditi i ugostiteljske objekte u kojima se održavaju svadbene svečanosti. S druge strane, vijećnici Centra tvrdili su da je moguće donijeti odluku koja bi se odnosila isključivo na određene gradske zone, posebno na povijesnu jezgru u kojoj stanovnici godinama upozoravaju na probleme s bukom, noćnim životom i posljedicama party turizma.

Međutim, nakon sjednice uslijedilo je očitovanje Ministarstva turizma i sporta. Kako izvještava Kaštelan, Ministarstvo je na upit Dnevnika Nove TV pojasnilo da zakon ne propisuje izričito kako se ograničenje posluživanja alkohola mora odnositi na cjelokupno područje jedinice lokalne samouprave.

Drugim riječima, takva se mjera može odnositi i na pojedine gradske zone, pod uvjetom da za različito postupanje postoji objektivno i razumno opravdanje. Ograničenje pritom mora biti razmjerno cilju koji se želi postići, a razlozi za njegovo uvođenje moraju biti odgovarajuće obrazloženi.

To znači da zakonska mogućnost za teritorijalno ograničavanje posluživanja alkohola postoji, što se razlikuje od tumačenja koje su tijekom sjednice iznosili predstavnici splitske vladajuće većine. Ipak, očitovanje Ministarstva ne znači automatski da bi konkretan prijedlog Centra bio zakonit u predloženom obliku. Za to bi trebalo ispitati sadržaj odluke, njezino obrazloženje i usklađenost sa zakonskim uvjetima.

Stanari nezadovoljni, Krpetić kritizirao zaključke

Na sjednici su umjesto prijedloga Centra usvojena četiri zaključka HDZ-a, kojima se, među ostalim, predlažu zakonsko reguliranje organiziranih tura opijanja, odnosno takozvanog pub crawla, te dodatne mjere za održavanje reda u turističkoj sezoni. Zaključci obuhvaćaju i inicijative povezane s turističkom policijom te reguliranjem djelatnosti koje stvaraju probleme stanovnicima povijesne jezgre. Međutim, konkretna ograničenja posluživanja alkohola u postojećim noćnim klubovima nisu usvojena. Marin Krpetić, predstavnik Udruge stanovnika povijesne jezgre "Get", kritizirao je donesene zaključke, smatrajući da oni ne nude dovoljno konkretnih rješenja za probleme s kojima se stanovnici centra Splita suočavaju godinama.

Krpetić je upozorio i na političku odgovornost vladajućih, koji imaju mogućnost pokretanja promjena na gradskoj, ali i državnoj razini.

Otvoreno i pitanje poslovnih odnosa

U izvještaju Dnevnika Nove TV otvoreno je i pitanje mogućih poslovnih odnosa osoba povezanih s gradskom vlašću i vlasnika noćnih klubova. Predstavnici oporbe tijekom sjednice postavljali su pitanja o eventualnim poslovnim vezama knjigovodstvenog ureda povezanog s gradonačelnikom Tomislavom Šutom i vlasnika noćnih klubova. Šuta je ranije odbacio tvrdnje da osobno ima poslovne odnose s vlasnicima klubova, dok o poslovanju knjigovodstvenog ureda nije želio iznositi pojedinosti.

Važno je pritom naglasiti da sama pitanja i tvrdnje oporbe ne predstavljaju dokaz bilo kakvih nepravilnosti.

Hoće li Grad ponovno razmotriti zabranu?

Nakon očitovanja Ministarstva turizma i sporta otvara se novo pitanje: hoće li splitska gradska vlast ponovno razmotriti mogućnost ograničavanja posluživanja alkohola u noćnim klubovima na području povijesne jezgre?

Naime, iako prijedlog Centra nije dobio potrebnu podršku u Gradskom vijeću, tumačenje Ministarstva pokazuje da ograničenja na pojedinim gradskim područjima nisu sama po sebi isključena zakonom. Ostaje vidjeti hoće li gradska vlast zatražiti dodatna pravna tumačenja i razmotriti drukčije oblikovan prijedlog ili će rješavanje problema noćnih klubova nastaviti kroz inicijative za izmjene zakona na državnoj razini.