Došlo je do velike promjene u programu jubilarnog, 15. izdanja Šankanja na Vlašiću, koje će se održati od 11. do 13. prosinca 2026. godine. Popularna splitska pjevačica Severina ipak neće nastupiti u subotu, 12. prosinca, no organizatori su već pronašli zamjenu – na Vlašić stiže Aleksandra Prijović.

Organizatori su se oglasili priopćenjem u kojem su objasnili kako im je agencija preko koje je dogovaran nastup prenijela odluku Severinina menadžmenta o otkazivanju koncerta zbog izmjena u njezinu prosinačkom rasporedu.

Omogućen povrat novca

Organizatori su izrazili žaljenje zbog promjene programa, posebno zbog posjetitelja koji su se veselili Severininu nastupu. Sve dosad kupljene ulaznice i dalje vrijede za Šankanje, no oni koji su ih kupili prvenstveno zbog nastupa splitske pjevačice mogu zatražiti povrat novca.

Povrat je moguće ostvariti na prodajnom mjestu na kojem je ulaznica kupljena, dok se kupci internetskih ulaznica trebaju obratiti portalu putem kojeg su obavili kupnju.

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Na Vlašić stiže Aleksandra Prijović

Nedugo nakon informacije o otkazivanju Severinina nastupa, u istom priopćenju organizatori su otkrili ime nove glazbene zvijezde koja će zabavljati publiku na Vlašiću. Riječ je o Aleksandri Prijović, jednoj od najpopularnijih regionalnih pjevačica, koja će nastupiti u subotu, 12. prosinca, na Babanovcu.

Svi ostali izvođači nastupit će prema ranije najavljenom rasporedu. "Vidimo se na Vlašiću! Spremite glasove, dobro raspoloženje i energiju, jer nas očekuje još jedno nezaboravno Šankanje!", poručili su organizatori.

Ovogodišnje, jubilarno 15. izdanje manifestacije održat će se od 11. do 13. prosinca pod prepoznatljivim sloganom: "Jer zima počinje kad mi kažemo!"