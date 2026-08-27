Veliki preokret na tržištu nafte: Jedna vijest sve promijenila

Na svjetskom tržištu nafte dogodio se značajan preokret. Cijene su u srijedu pale na najniže razine od 10. kolovoza, dok ulagači s velikom pozornošću prate pregovore Irana i Omana o Hormuškom tjesnacu, jednom od najvažnijih pomorskih pravaca za transport energenata na svijetu. Kako piše Reuters, cijena barela sirove nafte Brent na kraju trgovanja pala je za 74 centa, odnosno 0,84 posto, na 87,84 dolara, dok je američka WTI nafta pojeftinila za 13 centi, odnosno 0,16 posto, na 82,23 dolara po barelu. Tijekom trgovanja obje su referentne cijene pale na najniže razine u više od dva tjedna.

Sve oči uprte u Hormuški tjesnac

Glavni razlog promjene raspoloženja na tržištu su pregovori Irana i Omana, koji rade na detaljima sporazuma o Hormuškom tjesnacu. Viši iranski izvor kazao je da dvije zemlje usuglašavaju detalje, nakon što je iranska Revolucionarna garda objavila da je postignut dogovor o načinu korištenja plovnog puta i prihodima koji se uz njega vežu.

Mogućnost povećanja broja brodova koji prolaze tjesnacem odmah je utjecala na tržište. Prije početka američko-izraelskih zračnih napada na Iran krajem veljače, kroz Hormuški tjesnac prolazilo je oko petine ukupne svjetske opskrbe naftom i plinom. Prema preliminarnim podacima tvrtke za praćenje brodova Kpler, u utorak je kroz taj morski pravac prošlo samo pet trgovačkih brodova s robom, dok je desetodnevni prosjek iznosio 15. Promet je i dalje znatno ispod razina zabilježenih prije rata.

Tržište počelo računati na smirivanje situacije

Analitičari smatraju da su pregovori potpuno promijenili način na koji ulagači procjenjuju rizik na Bliskom istoku.

Ole Hansen, voditelj strategije za robna tržišta u Saxo Banku, poručio je da tržište više ne računa u tolikoj mjeri na dugotrajne poremećaje i novu eskalaciju, nego sve više na djelomično ponovno otvaranje Hormuza, dogovorene uvjete plovidbe i manju mogućnost novog vojnog sukoba. Prema njegovoj procjeni, vjerodostojan sporazum koji bi brzo vratio promet kroz Hormuški tjesnac mogao bi dodatno smanjiti geopolitički dodatak koji je posljednjih mjeseci bio ugrađen u cijenu nafte.

Iz SAD-a stigli podaci koji su ublažili pad

Cijene nafte tijekom trgovanja ipak su nadoknadile dio početnih gubitaka nakon objave podataka o američkim zalihama. Američke zalihe sirove nafte u tjednu zaključno s 21. kolovoza povećane su za 95 tisuća barela, na ukupno 428,9 milijuna barela. Analitičari koje je anketirao Reuters očekivali su znatno veći rast, od oko 597 tisuća barela. Na tržištu se istodobno prate i pokušaji šireg diplomatskog rješenja sukoba s Iranom. Pakistan i Iran izvijestili su o značajnom napretku u razgovorima, dok bi katarski premijer trebao posjetiti Teheran i s iranskim dužnosnicima razgovarati o mogućnostima smirivanja napetosti.

Kretanje cijena idućih dana stoga bi u velikoj mjeri moglo ovisiti upravo o tome hoće li pregovori donijeti konkretan dogovor i omogućiti veći promet kroz Hormuški tjesnac.