VELIKI PREOKRET Livaja se uskoro vraća treninzima u Hajduku?

Kako je potvrđeno Tportalu, Marko Livaja bi se od subote trebao vratiti u trenažni proces prve momčadi. Riječ je o raspletu koji bi barem privremeno mogao spustiti tenzije na Poljudu nakon incidenta zbog kojeg je Hajdukov kapetan napustio pripreme i vratio se u Split.

Bilić razgovarao s Livajom i njegovim agentom

Predsjednik Hajduka Ivan Bilić razgovarao je u Splitu s Livajom i njegovim agentom Vincenzom Cavaliereom, a tema je bio incident koji se dogodio tijekom priprema. Taj je sastanak, prema neslužbenim informacijama, otvorio prostor za smirivanje situacije i Livajin povratak treninzima. Bilić je i ranije, odmah nakon sukoba u kojem su sudjelovali Livaja, trener Gonzalo García i sportski direktor Robert Graf, otputovao u Sloveniju kako bi pokušao stabilizirati situaciju. Sada se čini da je pronađeno barem privremeno rješenje.

Livaja je i dalje u Splitu, dok se ostatak momčadi priprema u Sloveniji, no od subote bi se ponovno trebao priključiti radu prve momčadi. Tek nakon toga bit će jasnije hoće li ova epizoda ostaviti dublje posljedice ili će se cijela priča pokušati zatvoriti unutar svlačionice, piše Tportal.

Što se dogodilo na pripremama?

Podsjetimo, Livaja se našao u središtu disciplinskog slučaja nakon što je dio igrača poslije utakmice Hrvatske i Gane ostao budan dulje od dopuštenog. Umjesto predviđene novčane kazne, trener i sportski direktor odlučili su igračima odrediti blažu mjeru - trkački trening. Prema klupskom objašnjenju, Livaja je taj trening prekinuo, a zatim se neprimjereno obratio prvo sportskom direktoru, potom i treneru. Nakon toga je samovoljno napustio trening.

Hajduk je u priopćenju naveo i da je Livaji 19. lipnja izrečena usmena opomena zbog nepojavljivanja na službenom fotografiranju za novi dres, kao i da je odbio potpisati disciplinski pravilnik za sezonu 2026./2027. Klub je to naveo kao dodatni razlog za mjeru udaljavanja s priprema. "Marko Livaja ranije od planiranog napustit će pripreme na Bledu i vraća se u Split. Ova odluka donesena je zbog kršenja klupskog disciplinskog pravilnika te nepoštivanja pravila određenih od strane Kluba za vrijeme boravka na pripremama", objavio je Hajduk.

Iz kluba su pritom naglasili da je zasad jedina službena mjera udaljavanje Livaje s priprema prve momčadi, odnosno da se ona odnosi samo na razdoblje priprema.

"Marko je neprocjenjivo važan za Klub, navijače i sve koji vole i žive Hajduk. Ova odluka donesena je sa samo jednim interesom - Hajduk na prvom mjestu. Uvijek i zauvijek", poručili su s Poljuda. Ako se Livaja doista vrati treninzima od subote, Hajduk će dobiti priliku smiriti jednu od najosjetljivijih situacija uoči nove sezone. No jasno je da će se svaki sljedeći potez kapetana, trenera i klupskog vrha sada pratiti s puno većom pažnjom.