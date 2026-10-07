Veliki požari i dalje aktivni u Dalmaciji: Deseci vatrogasaca na terenu, kanaderi preusmjereni prema Metkoviću

Vatrogasne snage i tijekom srijede vode borbu s požarima otvorenog prostora na području Dalmacije. Posebno zahtjevna situacija bila je kod Prološca te na području Vida kod Metkovića, gdje su uz brojne vatrogasce angažirane i zračne snage.

Prema najnovijim informacijama Hrvatske vatrogasne zajednice, stanje na požarištima postupno se poboljšava, ali intervencije još nisu završene.

Kod Prološca 64 vatrogasca i 21 vozilo

Na području Prološca u Splitsko-dalmatinskoj županiji vatra je zahvatila travu, nisko raslinje i borovu šumu. Površina zahvaćena požarom zasad nije procijenjena.

U gašenju sudjeluju 64 vatrogasca s 21 vatrogasnim vozilom iz operativnih područja Imotski, Makarska, Sinj i Omiš.

Iz zraka su im tijekom dana pomagala tri protupožarna zrakoplova CL-415.

Oko 17 sati, nakon poboljšanja situacije kod Prološca, zrakoplovi su poslani na nadopunu gorivom, a potom preusmjereni prema požarištu kod Metkovića.

Zračne snage prebačene prema Vidu

Velika vatrogasna operacija traje i na području Vida kod Metkovića, gdje je požar zahvatio veliku površinu niskog raslinja, trstike i šume.

Na terenu su pripadnici JVP-a Metković i Dubrovačko primorje te dobrovoljna vatrogasna društva Metković, Vid, Opuzen, Slivno, Staševica, Ploče i Putniković.

Tijekom poslijepodneva u gašenje su uključeni jedan kanader CL-415 i tri Air Tractora AT-802, a poslije su im se pridružili i zrakoplovi koji su prethodno djelovali na požarištu kod Prološca.

Vatrogasci ostaju cijelu noć

Zapovjednik Vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović poručio je kako je situacija bolja, ali posao vatrogasaca time neće završiti.

„Stanje je trenutno bolje, aktivno rade i zračne snage i vatrogasci te se nadamo da ćemo požar staviti pod kontrolu do noći. Vatrogasci će cijelu noć ostati na čuvanju požarišta“, kazao je Simović.

Hrvatska vatrogasna zajednica zbog vremenskih uvjeta koji pogoduju nastanku i širenju požara ponovno poziva građane na povećan oprez.

Građanima poručuju da u slučaju uočavanja požara ili dima odmah obavijeste vatrogasce pozivom na broj 193.