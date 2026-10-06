Veliki požar u Imotskom: Na terenu 60 vatrogasaca, stigla i dva Canadaira

Požar koji je danas izbio u Prološcu lokaliziran je, nakon što je tijekom poslijepodneva na terenu angažiran velik broj vatrogasnih snaga.

Zbog širenja vatre prema požarištu su upućene dodatne postrojbe s područja Imotske krajine, Makarskog primorja i Cetinske krajine.

Na terenu je bilo oko 60 vatrogasaca sa 17 vozila, a u gašenju su sudjelovala i dva kanadera.

U pomoć domaćim snagama pristigle su postrojbe iz Gata, Makarske, Baške Vode, Trilja, Sinja, Kaštela i drugih područja.

Vatrogasci ostaju na terenu i nastavljaju sa sanacijom požarišta, javlja radio NU.