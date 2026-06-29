VELIKI POŽAR NA VISU Planulo kod Komiže, vatra se brzo širi. Besana noć za vatrogasce

Kako je objavila poznata stranica "Vatrogasci 193" u nedjelju kasno navečer, oko 23 sata, izbio je požar otvorenog tipa na otoku Visu.

Prema prvim informacijama gore borova šuma i makija kod Komiže na lokalitetu put Podhumlja.

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Na intervenciji su sve otočke snage.

Jedina povoljna okolnost je da noćas nema značajnog vjetra, ali kako je zemlja suha, požar se u prvom satu brzo proširio. Ipak, prema podacima automatske meteo postaje Komiža, brzina vjetra (burina) je oko 4 m/s što je dovoljno da širi vatru!

Višim vatrogascima želimo da što prije i uspješno privedu ovaj požar kraju.

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