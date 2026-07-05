Veliki požar na Hvaru stavljen pod nadzor: Izgorjele kuće, vinogradi, oštećene vile...

Velik požar otvorenog prostora koji je u petak poslijepodne izbio kod Ivan Dolca na otoku Hvaru stavljen je pod nadzor, a vatrogasci i dalje rade na sanaciji požarišta.

Dojava o požaru zaprimljena je u Županijskom vatrogasnom operativnom centru Splitsko-dalmatinske županije u 16.10 sati. Vatra je zahvatila travu, nisko raslinje i borovu šumu na površini od oko 200 hektara.

U požaru su izgorjele dvije napuštene kuće, dok su dvije vile oštećene. Vatra je zahvatila i nekoliko vinograda.

U gašenju je sudjelovalo 60 vatrogasaca s 15 vozila iz DVD-ova Hvar, Jelsa i Stari Grad te Sezonske interventne vatrogasne postrojbe Jelsa. Iz zraka su pomoć pružala četiri protupožarna zrakoplova Canadair CL-415, a tijekom noći vatrogasci su nastavili sanirati požarište.

U nedjelju ujutro na požarište je ponovno upućen jedan Canadair, dok su kao ispomoć s kopna stigle dodatne vatrogasne snage s operativnih područja Sinj i Imotski – ukupno 15 vatrogasaca i dva vatrogasna vozila.