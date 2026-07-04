Veliki požar na Hvaru: Gore vinogradi, vatra se opasno približila vilama

Na terenu su četiri kanadera koja pokušavaju držati požar pod kontrolom. Vatra je zahvatila dijelove nekih vila, a ima i zagorjelih objekata. Izgorio je i dio vinograda. Iz Operativnog vatrogasnog zapovjedništva u Divuljama očekuju pojačavanje vjetra.

Vatra zahvatila okućnice nekoliko vila

Vjetar i dalje stvara probleme pri gašenju požara. Na terenu su četiri kanadera koja pokušavaju držati požar pod kontrolom. Vatra je zahvatila dijelove nekih vila, a ima i zagorjelih objekata.

"Trenutno se na terenu nalazi četiri kanadera, 41 vatrogasac i 17 vatrogasnih vozila. Trenutno stanje je dosta dobro s obzirom na to kako je bilo u popodnevnim satima.

Par napuštenih objekata je izgorilo, dvije vile su malo zahvaćene, više njihove okućnice, jedan dio vinograda je izgorio", rekao je Goran Kević, zapovjednik Operativnog vatrogasnog zapovjedništva Divulje.

Iz Operativnog vatrogasnog zapovjedništva u Divuljama očekuju pojačavanje vjetra, a situaciju otežava što će kanaderi letjeti još kratko pa se povući u bazu u Zadru.

"Borit ćemo se i nadam se da ćemo obuzdati požar noćas", zaključio je Kević, prenosi Index.

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Nešto prije 18 sati, u pomoć su stigla još dva kanadera. Buktinja se može vidjeti i s otoka Korčule, ali i iz Splita, što svjedoči o razmjerima požara. Na terenu je 40 vatrogasaca s 11 vozila DVD-a Hvar, Jelsa, Stari Grad i dislokacija Jelsa. Na požarište su upućena 4 protupožarna zrakoplova CL-415

Požar niskog raslinja u poslijepodnevnim satima izbio je na otoku Hvaru, na području između Jagodne i Ivan Dolca.

Na teren su odmah upućene vatrogasne snage, a u gašenju sudjeluju pripadnici DVD-a Hvar, DVD-a Jelsa i DVD-a Stari Grad.

Zbog zahtjevnosti požarišta u pomoć iz zraka upućena su i dva protupožarna zrakoplova koja pomažu vatrogascima u obuzdavanju vatre.

Vatrogasci su i dalje na terenu, a više informacija o razmjerima požara i eventualnoj ugroženosti objekata bit će poznato nakon što se požarište stavi pod nadzor.