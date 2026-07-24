Veliki požar na Braču: U gašenje uključena tri kanadera i Air Tractor, izgorjelo gotovo šest hektara

Veliki požar otvorenog prostora koji je u srijedu poslijepodne izbio na području Postira na otoku Braču lokaliziran je istoga dana u 19 sati, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica.

Dojava o požaru zaprimljena je u Županijskom vatrogasnom operativnom centru Splitsko-dalmatinske županije u 15 sati. Vatra je zahvatila travu, nisko raslinje i borovu šumu, a prema procjenama izgorjelo je oko 5,81 hektara površine.

U gašenju požara sudjelovala su 73 vatrogasca s 21 vatrogasnim vozilom iz dobrovoljnih vatrogasnih društava Supetar, Pučišća, Bol i Selca. Tijekom večeri na Brač je kao ispomoć stiglo i 17 vatrogasaca s dva vozila s kopna, iz DVD-ova Baška Voda, Podgora, Promajna, Imotski i Zagvozd.

Vatrogascima na terenu iz zraka su pomagale i zračne snage, odnosno tri kanadera i jedan Air Tractor, koji su sudjelovali u gašenju požara.

Požar je lokaliziran oko 19 sati, a tijekom noći na požarištu je ostalo 35 vatrogasaca s 10 vozila s operativnog područja Brača i pristiglih snaga s kopna kako bi dežurali i sanirali požarište te spriječili eventualno ponovno izbijanje vatre.