Veliki požar na Braču još nije ugašen, vatrogascima stiže pojačanje

Veliki požar koji je tijekom noći buknuo na Braču i ugrozio naselja Ložišća i Bobovišća još nije ugašen. Vatrogasci su nakon iznimno teške noći uspjeli obraniti sve stambene objekte, a prema prvim procjenama vatra je zahvatila oko 1200 hektara, uglavnom borove šume i makije.

U petak ujutro u gašenje su uključena četiri kanadera, dok su na otok stigle i dodatne vatrogasne snage s kopna. Prema informacijama Vatrogasnog operativnog centra u Supetru, požar se tijekom jutra i dalje širio prema Podhumama nedaleko od Milne, ali kuće trenutačno nisu ugrožene.

Situaciju tijekom noći posebno je otežavao jak vjetar koji je neprestano mijenjao smjer i nosio vatru prema novim područjima.

Cijelu noć branili kuće

Dojava o požaru stigla je u četvrtak navečer, a vatrogasne snage brzo su upućene na područje između Ložišća i Dračevice. U prvim satima intervencije na terenu su bila 44 vatrogasca s 15 vozila.

Zbog snažnog vjetra požari su se spojili u jednu veliku vatrenu frontu. Najveći napori tijekom noći bili su usmjereni na obranu kuća između Ložišća i Bobovišća.

Dio stanovnika iz najugroženijih objekata bio je izmješten na sigurnije lokacije. Hrvatska vatrogasna zajednica navodi da su zbog ozbiljnosti situacije počele i pripreme za moguću evakuaciju stanovništva iz Bobovišća morskim putem prema Sutivanu.

Na područje su zato poslani brodovi Lučke kapetanije Split, HGSS-a i pomorske policije. Plovila su bila spremna prihvatiti stanovnike, no potpuna evakuacija na kraju nije bila potrebna.

Na Brač stiže novo vatrogasno pojačanje

Dok se borba s vatrenom stihijom nastavlja, prema Braču su upućene i nove vatrogasne snage s Makarske rivijere. U pomoć kolegama na otoku stižu vatrogasci iz Brela, Baške Vode, Promajne, Tučepa, Drvenika, Makarske, Omiša, Dugog Rata i Kučića, kao i pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Makarske.

Dodatne snage trebale bi se priključiti vatrogascima koji su već satima na požarištu i nastaviti borbu s vatrom te sanaciju opožarenog područja.

Požar je i dalje aktivan, a vatrogasci nastavljaju natapati rubne dijelove požarišta i gasiti povremene aktivacije. Konačna opožarena površina bit će poznata nakon što se situacija potpuno stabilizira.