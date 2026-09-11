Veliki požar na Braču još nije pod kontrolom. Martinić: "Fronta je ogromna"

Veliki požar koji je sinoć izbio na području između Dračevica i Ložišća na Braču još uvijek nije stavljen pod kontrolu. Na terenu je oko 80 vatrogasaca, a u gašenje su se uključili i kanaderi. Iako je požarna fronta velika, situacija je jutros znatno povoljnija nego tijekom noći.
Nikola Martinić iz DVD-a Supetar kazao nam je kako su vatrogasci dojavu dobili nešto iza 22 sata, nakon čega se vatra počela brzo širiti.
„Požar se jako brzo širio na području između Dračevica i Ložišća. Mijenjao je smjer i ugrožavao objekte, ali uspjeli smo sve obraniti. Nitko nije ozlijeđen“, rekao nam je Nikola Martinić iz DVD-a Supetar.
Noć je za vatrogasce bila iznimno zahtjevna upravo zbog brzog širenja vatre i promjena smjera požara. U pomoć domaćim vatrogascima pristigle su dodatne snage pa je na požarištu angažirano oko 80 vatrogasaca.
S prvim jutarnjim satima u gašenje su se uključile i zračne snage, odnosno kanaderi, što bi trebalo pomoći vatrogascima koji su se s vatrom borili tijekom cijele noći.
Požar još nije pod kontrolom, a pred vatrogascima je i dalje velik posao.
„Fronta požara je ogromna, ali s obzirom na to kako je bilo noćas, sada je dobro“, kazao je Martinić.
Najvažnije je da u požaru zasad nema ozlijeđenih te da su vatrogasci tijekom noći uspjeli obraniti sve objekte koje je vatra ugrožavala. Borba s požarom se nastavlja.
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