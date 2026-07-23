Veliki požar na Braču: Gori borova šuma, u gašenju 46 vatrogasaca i zračne snage

Požar otvorenog prostora koji je u četvrtak poslijepodne izbio na otoku Braču, na području Postira, i dalje je u tijeku, a na terenu su angažirane brojne vatrogasne snage te protupožarni zrakoplovi.

Prema informacijama Hrvatske vatrogasne zajednice, Županijski vatrogasni operativni centar Split dojavu o požaru zaprimio je u 15 sati. Vatra je zahvatila travu, nisko raslinje i borovu šumu.

Na intervenciji sudjeluje 46 vatrogasaca sa 17 vatrogasnih vozila s područja Brača te redovne dislokacije. Uz zemaljske snage, u gašenje su uključena i dva protupožarna zrakoplova – kanader i Air Tractor, a očekuje se dolazak još dvaju kanadera, čime će u gašenju iz zraka ukupno sudjelovati tri kanaderA i jedan Air Tractor.