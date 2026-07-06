Veliki požar kod Vinišća izbio blizu kuća: Gorjelo 10 hektara, gasili ga vatrogasci i zračne snage

Splitsko-dalmatinski vatrogasci i dalje imaju pune ruke posla na nekoliko požarišta diljem županije. Najnoviji požar izbio je u nedjelju, 5. srpnja, u 15:08 sati na području Vinišća, gdje je Županijski vatrogasni operativni centar Splitsko-dalmatinske županije zaprimio dojavu o požaru otvorenog prostora. Požar je izbio u neposrednoj blizini objekata, zbog čega je na teren upućen velik broj vatrogasaca, vozila i zračnih snaga.

Kod Vinišća gorjeli trava, raslinje i borova šuma

Na gašenju požara na području Vinišća bilo je angažirano 18 vozila i 68 vatrogasaca iz DVD-a Marina, Trogir, Okruk, Slatine, Seget Vranjica, Kaštela, Gomilica, Mladost, Solin, Vranjic te javnih vatrogasnih postrojbi Podstrana, Split i Trogir. U gašenju su sudjelovala i tri protupožarna zrakoplova – dva Canadaira i jedan Air Tractor, koji se u trenutku izbijanja požara nalazio na zadaći protupožarnog izviđanja.

Tijekom noći vatrogasci su radili na sanaciji požarišta, a sanacija je nastavljena i danas. Prema dostupnim informacijama, opožareno je oko 10 hektara trave, niskog raslinja i borove šume.

Na Hvaru opožareno oko 200 hektara

Vatrogasci su bili angažirani i na požarištu na području Ivan Dolca na otoku Hvaru, za koje je dojava zaprimljena 4. srpnja u 16:10 sati.

Tijekom 5. srpnja na gašenju su sudjelovale snage otoka Hvara, kao i 15 vatrogasaca s dva vozila iz operativnih područja Imotski i Sinj. U akciju gašenja uključen je i jedan protupožarni zrakoplov CL-415. Na saniranju požarišta tijekom noći bilo je angažirano 19 vatrogasaca s osam vozila iz DVD-a Hvar, Jelsa i Stari Grad. Opožareno je oko 200 hektara trave, niskog raslinja i borove šume.

Požar kod Žednoga lokaliziran, onaj na Visu ugašen

Požar koji je izbio kod Žednoga na otoku Čiovu 30. lipnja je lokaliziran. Na čuvanju požarišta u noći s 5. na 6. srpnja bilo je angažirano devet vatrogasaca s dva vozila iz JVP-a Trogir. Požar koji je izbio na području Podhumlja na otoku Visu 28. lipnja proglašen je ugašenim 5. srpnja u 17 sati.

Zbog vremenskih uvjeta koji pogoduju izbijanju i širenju požara, vatrogasci pozivaju građane na dodatan oprez.

Ako primijetite dim ili požar, odmah nazovite vatrogasce na broj 193.