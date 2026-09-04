Veliki požar kod Solina stavljen pod nadzor: Na terenu bilo 95 vatrogasaca s 31 vozilom

Požar koji je u četvrtak navečer izbio na području Ninčevića u Solinu stavljen je pod nadzor vatrogasaca tijekom noći. U gašenju je sudjelovao velik broj vatrogasnih snaga iz Splita, Solina, Kaštela, Trogira i okolnih mjesta.

Požar niskog raslinja i borove šume izbio je oko 22:50 sati, nakon čega su na teren upućene brojne vatrogasne postrojbe.

Na terenu 95 vatrogasaca

Prema podacima objavljenima u 00:15 sati, u intervenciji je sudjelovalo ukupno 95 vatrogasaca s 31 vozilom.

Na požarištu su bili pripadnici DVD-a Solin, Vranjic, Klis, Muć, Split, Žrnovnica, Slatine, Podstrana, Mladost, Gomilica, Kaštela, Trogir i Okrug, kao i pripadnici JVP-a Split, Podstrana i Trogir.

Dobra vijest stigla je u 1 sat, kada je objavljeno da je požar pod nadzorom vatrogasaca.

Tijekom noći na požarištu su ostale snage s operativnog područja Solin te pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Split, koji nastavljaju nadzirati požarište.